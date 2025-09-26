Ανάρτηση με αφορμή τις δηλώσεις για τις τεράστιες ποσότητες φυσικού αερίου στα κοιτάσματα Γλαύκος και Πήγασος έκανε ο Νικόλας Παπαδόπουλος.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ έκανε λόγο για αλλαγές στο ενεργειακό παιχνίδι στην περιοχή αν επαληθευτούν οι ενδείξεις.

Εάν επαληθευτούν οι ενδείξεις και το φ. αέριο στα κοιτάσματα «Πήγασος» και «Γλαύκος» ανέλθει στα 8-9 τρισεκ. κυβικά πόδια τότε θα μιλάμε για το μεγαλύτερο κοίτασμα στην κυπριακή ΑΟΖ.

Μεγαλύτερο από το «Αφροδίτη».

