Ανάρτηση με αφορμή τις δηλώσεις για τις τεράστιες ποσότητες φυσικού αερίου στα κοιτάσματα Γλαύκος και Πήγασος έκανε ο Νικόλας Παπαδόπουλος. 

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ έκανε λόγο για αλλαγές στο ενεργειακό παιχνίδι στην περιοχή αν επαληθευτούν οι ενδείξεις. 

«Εάν επαληθευτούν οι ενδείξεις και το φυσικό αέριο στα κοιτάσματα «Πήγασος» και «Γλαύκος» ανέλθει στα 8-9 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια τότε θα μιλάμε για το μεγαλύτερο κοίτασμα στην κυπριακή ΑΟΖ. Μεγαλύτερο από το «Αφροδίτη». Αλλάζει το ενεργειακό παιχνίδι στην περιοχή». 

 