Η Χαμάς επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι ξεκίνησε εσωτερικές διαβουλεύσεις σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσίασε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Σύμφωνα με πηγή του κινήματος που μίλησε στο AFP υπό καθεστώς ανωνυμίας, οι συζητήσεις διεξάγονται τόσο στο εσωτερικό της Παλαιστίνης όσο και στο εξωτερικό, με τη συμμετοχή της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.

Η ίδια πηγή σημείωσε ότι η διαδικασία θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετές ημέρες, λόγω των δυσκολιών επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη της ηγεσίας, ιδιαίτερα μετά τα ισραηλινά πλήγματα στη Ντόχα. Έτερος Παλαιστίνιος αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο Reuters ότι το σχέδιο εξετάζεται ενδελεχώς, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως «πρόκειται για την πλήρη υιοθέτηση όλων των ισραηλινών όρων, χωρίς να αναγνωρίζονται νόμιμα δικαιώματα στον παλαιστινιακό λαό ή στους κατοίκους της Γάζας».

Το σχέδιο που παρουσίασε ο Τραμπ προβλέπει ουσιαστικά τον αφοπλισμό και την παράδοση της Χαμάς, με αντάλλαγμα τον τερματισμό των συγκρούσεων, την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας και την υπόσχεση ανοικοδόμησης της Γάζας. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει ήδη εκφράσει τη στήριξή του, ωστόσο δεν είναι σαφές εάν η Χαμάς θα συναινέσει ή πότε θα ανακοινώσει την τελική της απάντηση.

Πηγή κοντά στη Χαμάς χαρακτήρισε το σχέδιο «εντελώς μεροληπτικό υπέρ του Ισραήλ», επισημαίνοντας ότι θέτει «αδύνατες προϋποθέσεις που στοχεύουν στην εξάλειψη του κινήματος».



