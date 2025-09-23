Ο Υπουργός Ενέργειας βρέθηκε ενώπιον του Χρύσανθου Τσουρούλλη στο νέο επεισόδιο της σειράς podcast Tsouroullis Uncensored.

Το φλέγον θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας τέθηκε επί τάπητος.

Συγκεκριμένα ο κ. Παπαναστασίου ανέφερε ότι «πιστεύω ότι μπορεί να υλοποιηθεί, δεν έχει τίποτα, που δεν γίνεται! Ούτε στον τεχνικό τομέα πιστεύω ότι έχουμε σοβαρές προκλήσεις. Το οικονομικό γνωρίζουμε ότι υπάρχουν επενδυτές».

Ο κύριος Παπαναστασίου καταλογίζει στον ΑΔΜΗΕ τη μη ολοκλήρωση των βυθομετρήσεων αναγνωρίζοντας ωστόσο τις δυσκολίες που προκύπτουν από τις τουρκικές απειλές.

Το έργο είναι ευρωπαϊκό. Η Ευρώπη θα έπρεπε να τοποθετηθεί και να δώσει εκείνες τις λύσεις, είτε μέσω διπλωματίας, είτε άλλως πως», είπε

Για το θέμα του τερματικού του Βασιλικού, ο Υπουργός Ενέργειας δήλωσε πως οι παρεμβάσεις από άτομα χωρίς τεχνογνωσία οδήγησαν στο σημερινό αδιέξοδο ενώ αναφέρθηκε στην παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Την 1η Οκτωβρίου ξεκινά η ανταγωνιστική αγορά και στον ηλεκτρισμό, γεγονός που σύμφωνα με τον Υπουργό, θα επηρεάσει τις τιμές του ρεύματος. «Οι προμηθευτές, οι οποίοι είναι οκτώ, μαζί με την ΑΗΚ εννέα, νομίζω αυτή τη στιγμή, μπορούν να αγοράζουν ανά πάσα στιγμή από κάποιον από τους προμηθευτές».

Για το θέμα της απώλειας ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά, ο Υπουργός Ενέργειας δήλωσε ότι η κυβέρνηση προχωρά σε συνεργασία με εμπορικούς οργανισμούς για δημιουργία κεντρικής αποθήκευσης.