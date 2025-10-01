Υπόθεση φόνου εκ προμελέτης-γυναικοκτονίας διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας, με θύμα την 58χρονη AFSANEH MOHAMMADI, από το Ιράν.

Γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα σήμερα λήφθηκε πληροφορία για τραυματισμένη γυναίκα σε οικία στη Λευκωσία.

Η γυναίκα, η οποία έφερε σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, απεβίωσε κατά τη μεταφορά της με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Η σκηνή αποκλείστηκε για τη διενέργεια εξετάσεων, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη ο 62χρονος πρώην σύζυγός της.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά την υπόθεση.

Διαβάστε επίσης: Φόνος στη Λευκωσία με θύμα 58χρονη- Ψάχνουν τον πρώην σύζυγό της