Στις επικρίσεις για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στον τομέα της ενέργειας απαντά ο Υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Παπαναστασίου, στο 2ο επεισόδιο του TSOUROULLIS «UNCENSORED» στο PoditCy τονίζοντας ότι προτεραιότητα της Κυβέρνησης είναι να μειώσει την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Παραδέχεται ότι υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα σε σχέση με την έλευση φυσικού αερίου και την προσπάθεια ολοκλήρωσης του Τερματικού υγροποίησης φυσικού αερίου στο Βασιλικό, το οποίο χαρακτηρίζει κομβικό για την ενεργειακή ασφάλεια της Κύπρου και σε δύο μήνες προσδιορίζει χρονικά τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων για το έργο. Υλοποιήσιμη, χαρακτηρίζει, εξάλλου, την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου- Ελλάδας, παρά τα θέματα, που πρέπει να τύχουν διαχείρισης. Η κυβέρνηση, σημειώνει, στηρίζει το έργο , επισημαίνοντας πως υποχρεώσεις έχει και ο φορέας υλοποίησης ΑΔΜΗΕ.

Το έργο, τονίζει, είναι ευρωπαϊκό και η Ευρώπη θα έπρεπε να διαχειριστεί το θέμα του γεωπολιτικού ρίσκου. Αναφορικά με την διερεύνηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δηλώνει πως οποιαδήποτε διερεύνηση είναι λογικό να επηρεάζει το έργο. Σημαντική στιγμή για την ενεργειακή πολιτική, που θα συμβάλει στη μείωση της ακριβής τιμής του ρεύματος στους καταναλωτές, χαρακτηρίζει την έναρξη, την 1η Οκτωβρίου, των εμπορικών συναλλαγών της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού.

Για την αναμενόμενη λειτουργία του κεντρικού συστήματος αποθήκευσης λέει πως αποτελεί αναγκαίο εργαλείο για τη σταθερότητα του συστήματος και την ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ.