Η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα στοιχεία για την πορεία της μεταναστευτικής πολιτικής, κάνοντας λόγο για μετρήσιμα αποτελέσματα που καταγράφονται τους τελευταίους μήνες.

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, οι παράτυπες αφίξεις παρουσιάζουν μείωση 67% τον Αύγουστο του 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Παράλληλα, παρατηρείται μείωση στις νέες αιτήσεις ασύλου, ενώ οι εκκρεμείς αιτήσεις εμφανίζονται μειωμένες κατά 26%, εξέλιξη που αποδίδεται στην ταχύτερη εξέταση φακέλων. Το ποσοστό των απορρίψεων αιτήσεων φτάνει στο 95%.

Με υπευθυνότητα, αποφασιστικότητα και ξεκάθαρο σχεδιασμό, συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε μια ολιστική μεταναστευτική πολιτική, με απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα:

📉 67% μείωση παράτυπων αφίξεων (Αύγ. 2025 vs 2024)

📉 Μείωση νέων αιτήσεων ασύλου

📉 26% μείωση εκκρεμών αιτήσεων

Από τον Δεκέμβριο του 2024 έως τον Σεπτέμβριο του 2025 πραγματοποιήθηκαν 3.541 επαναπατρισμοί Σύρων πολιτών, ενώ μόνο την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025 καταγράφηκαν 9.033 αναχωρήσεις υπηκόων τρίτων χωρών. Την ίδια ώρα, η Κύπρος κατατάσσεται πρώτη μεταξύ των χωρών πρώτης γραμμής της Μεσογείου όσον αφορά τις μετεγκαταστάσεις αιτητών ασύλου.

Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι τα μέτρα εφαρμόζονται με βάση το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο, με στόχο τη διασφάλιση της λειτουργίας του συστήματος ασύλου και την προστασία όσων έχουν δικαίωμα διεθνούς προστασίας. Αναφέρεται, επίσης, ότι η πρόοδος που καταγράφεται προκύπτει από τον συντονισμό των αρμόδιων υπουργείων και υπηρεσιών, με βασικό ζητούμενο την ενίσχυση της ασφάλειας και της κοινωνικής συνοχής.

