Στη σύλληψη 25χρονου προχώρησε η Αστυνομία σε σχέση με την υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, διάρρηξης κτιρίου με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος, πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς σε περιουσία, μαχαιροφορίας, και κλοπής, αδικήματα που διαπράχθηκαν στην επαρχία Λευκωσίας, στις 17/09/2025,

Πρόκειται για 25χρονο Ινδό, ο οποίος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα τετραήμερης κράτησής του.

Σημειώνεται, ότι σε σχέση με την πιο πάνω υπόθεση συνεχίζουν να καταζητούνται τα ακόλουθα πρόσωπα.

Gurpreet Saini, 29 ετών, ημερομηνία γέννησης 07/04/1996, από Ινδία (Φωτογραφία αρ. 1)

Balpreet Singh Puri, 27 ετών, ημερομηνία γέννησης 04/10/1997, από Ινδία (Φωτογραφία αρ. 3)

Αναζητείται το τρίτο πρόσωπο, αγνώστων στο παρόν στάδιο στοιχείων, εικονιζόμενο στη φωτογραφία Αρ. 4.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.