Ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, μιλώντας στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο, αναφέρθηκε εκτενώς στη μεταρρύθμιση του εθνικού πλαισίου διαχείρισης κρίσεων και στη δημιουργία του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

«Η απόφαση ήταν από τον Οκτώβριο του 2023 η Κυπριακή Δημοκρατία να μεταρρυθμίσει το εθνικό πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων. Και μέσα σε αυτόν τον πλαίσιο ήταν η σύσταση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας», τόνισε. Όπως εξήγησε, αυτό συνεπάγεται την ανάγκη συστέγασης των υπηρεσιών που ασχολούνται με τη διαχείριση κρίσεων, όπως οι πυροσβεστικοί και το τμήμα δασών, οι δασοπυροσβέστες, να μεταφερθούν κάτω από μία υπηρεσία.

Όσον αφορά τις αντιδράσεις που υπήρξαν από ανθρώπους του τμήματος δασών οι οποίοι εξέφρασαν ανησυχίες για κατακερματισμό, ανέφερε ότι «είναι αρμόδιος ο κάθε υπουργός να προχωρήσει με την υλοποίηση αυτής της μεταρρύθμισης. Για παράδειγμα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τις απαραίτητες αλλαγές για να αποσπαστεί στην ολότητα της η πυροσβεστική, θα αξιολογηθεί από το Υπουργείο Γεωργίας και αν χρειάζεται να αποσπαστούν και άλλες υπηρεσίες, αυτό θα αξιολογηθεί. Αλλά στην παρούσα φάση, σύμφωνα με την έκθεση των εμπειρογνώμων που έχουμε, είναι η απόσπαση των δασοπυροσβεστών, αυτών που ασχολούνται με την πυρόσβεση».

Αναφερόμενος στη δομή και στη λειτουργία του νέου μηχανισμού, σημείωσε πως «αυτό είναι υποδιαμόρφωση» και εξήγησε ότι το θεσμικό πλαίσιο ετοιμάζεται με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Γι’ αυτό έχει οριστεί ο Εθνικός Συντονιστής που θα συντονίζει», είπε, διευκρινίζοντας ότι «δεν θα είναι ένα πρόσωπο πολιτικό, θα είναι ένα πρόσωπο το οποίο κατέχει το θέμα και θα μπορεί να συντονίσει σε περίοδο κρίσεως».

Παράλληλα, ανέφερε πως η εμπειρία από τη Γαλλία έδειξε ότι η συστέγαση υπηρεσιών κάτω από μία διεύθυνση επιτρέπει «την καλύτερη και διδέχτει στην αξιοποίηση των επιχειρηματικών δυνάμεων και των περιορισμένων πόρων». Όπως είπε, αυτό το μοντέλο λειτουργίας θεωρείται πιο αποτελεσματικό από την παραμονή των υπηρεσιών σε διαφορετικά υπουργεία.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας Υφυπουργείου Πολιτικής Προστασίας, ο Υπουργός απάντησε: «Δεν τέθηκε στο τραπέζι αλλά στην ουσία δημιουργούμε μία διεύθυνση στο Υπουργείο που κατ' αντίστοιχο τρόπο θα μπορούσε να ήταν ένα υφυπουργείο».

Τέλος, αναφορικά με τις υπηρεσίες ασθενοφόρων, υπογράμμισε ότι «στην παρούσα φάση θεωρείται καλύτερο όπως παραμείνουν στην υπηρεσία των ασθενοφόρων και σε περιόδους κρίσεων θα καλούνται μέσα στο πλαίσιο της συνεργασίας», προσθέτοντας ότι η αρχική φάση αφορά κυρίως υπηρεσίες που έχουν άμεση σχέση με τη διαχείριση καταστροφών, όπως η Πυροσβεστική και οι δασοπυροσβέστες.