Για τη νέα Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Μαρία Μανώλη Χριστοφίδου, μίλησε στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου.

Όπως ανέφερε, «είναι δικαίωμα της κάθε πολιτικής δύναμης να διατυπώνει τη θέση της με τον τρόπο που επιθυμεί. Εμείς ως Κυβέρνηση δεν βλέπουμε οτιδήποτε επιλήψιμο από τη στιγμή που η ίδια η ενδιαφερόμενη θέτει τον εαυτό της στην υπηρεσία του κράτους. Τα υπόλοιπα θα πρέπει αν κριθούν από το έργο της ίδιας. Να της δώσουμε το χρόνο να αποδείξει ότι είναι ικανή γι’ αυτό το αξίωμα».

Την ίδια ώρα, στην εκπομπή «Από μέρα σε μέρα» η Αννίτα Δημητρίου κλήθηκε να απαντήσει αν τίθεται θέμα διαγραφής, με την ίδια να απαντά πως δεν τίθεται έτσι θέμα.

«Η ανεξαρτησία της θέσης της επιτρόπου δεν συμβαδίζει με κάποιο πολιτικό αξίωμα. Κανένας δεν θα μπορούσε να εμποδίσει την κ. Χριστοφίδου ή οποιονδήποτε άλλο να είναι στο ψηφοδέλτιο μας».