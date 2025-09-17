Με πρόσφατη ανάρτησή της στο Facebook η νέα Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Μαρία Μανώλη Χριστοφίδου, εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της για τη μη συμπερίληψη στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ.

Κρατώ στα χέρια μου αυτή τη φωτογραφία με τον αείμνηστο Γλαύκο Κληρίδη και γεμίζω συγκίνηση. Γιατί η μνήμη του μου θυμίζει τι σημαίνει να πορεύεσαι με αρχές, με αλήθεια και με σεβασμό στη δημοκρατική διαδικασία.

Έτσι λοιπόν κι εγώ με τη σειρά μου νιώθω το χρέος να μοιραστώ με όλους εσάς που με αγκαλιάσατε με το πολύτιμο ενδιαφέρον σας, τη θέση μου αναφορικά με τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου 2026.

Η αλήθεια είναι ότι το σκέφτηκα σοβαρά. Είμαι γέννημα-θρέμμα του Δημοκρατικός Συναγερμός περήφανη για το όνομα που κουβαλώ, κόρη του Μανώλη Χριστοφίδη που τίμησε με την παρουσία και την προσφορά του τον τόπο και το κόμμα μας.

Όμως, η δική μου κάθοδος στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές δεν κρίθηκε επιθυμητή. Προτιμήθηκε να μη δοθεί η δυνατότητα, ώστε να μη «διαταραχθούν ισορροπίες» και ποσοστώσεις.

Δεν θα σταθώ σε αυτό. Γιατί για μένα η πολιτική δεν μετριέται με αριθμούς. Μετριέται με αξιοπρέπεια, με πορεία και με αφοσίωση. Κι αυτόν τον δρόμο θα συνεχίσω να τον περπατώ με το κεφάλι ψηλά.

Γιατί η ενασχόληση με τα κοινά δεν είναι μια υποψηφιότητα. Είναι μέλημα ζωής, κι αυτό υπηρετώ καθημερινά, μέσα από το λειτούργημά μου ως δικηγόρος, ως πολίτης, ως γυναίκα, ως μητέρα, ως Μαρία.

