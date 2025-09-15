72 ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης της Αρχής κατά της Διαφθοράς, στην καταγγελία Βαρνάβα κατά Σιζόπουλου για την εταιρεία TAXAN, όπου διαπιστώνεται ενδεχόμενη παράβαση άρθρων του ποινικού κώδικα μεταξύ άλλων για απάτη, πλαστογραφία και συνομωσία για καταδολίευση, ο πρώην πρόεδρος της ΕΔΕΚ περνά στην αντεπίθεση.

«Αντιλαμβάνεσθε ότι δεν θα ήμουν αυτός ο οποίος θα πήγαινα στο ΤΑΕ Αρχηγείου Αστυνομίας μόλις εντόπισα αυτή την παρανομία από κάποιον από τους συνέταιρους που είχαμε στην εταιρεία, να κάνω την καταγγελία και να ζητήσω να γίνει διερεύνηση αυτής της περίπτωσης. Ως εκ τούτου λοιπόν θεωρώ ότι η Αρχή όφειλε από τη στιγμή που δεν είχε αποδείξεις, αλλά είχε ενδείξεις για πιθανή εμπλοκή, να απευθυνθεί πια στη Νομική Υπηρεσία απευθείας».

Με τον Γιώργο Βαρνάβα να προκαλεί τον Μαρίνο Σιζόπουλο να συμφωνήσει σε άρση της βουλευτικής του ασυλίας και να καταθέσει στους ανακριτές για την υπόθεση.

«Ποιον απειλεί; Απειλεί εμένα προσωπικά; Την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς; Να βγει δημοσίως και να πει. Άρα εκείνο που έχει να κάνει ο κύριος Σιζόπουλος είναι να συγκατανεύσει, είτε να ζητήσει και ο ίδιος ακόμη την άρση της βουλευτικής του ασυλίας».

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κύριος Σιζόπουλος στο Σίγμα, μέχρι σήμερα δεν έχει παραλάβει το πλήρες κείμενο του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς, το οποίο αφού μελετήσει με τους νομικούς του συμβούλους, ακολούθως θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.

Διαβάστε επίσης: Σιζόπουλος: Στο μικροσκόπιο δυο αγοραπωλητήρια έγγραφα με διαφορετικά ποσά