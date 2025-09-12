Ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων από τον Μαρίνο Σιζόπουλο, καταδεικινύει η Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Στο μικροσκόπιο της τέθηκε το αγοραπωλητήριο έγγραφο μετοχών της εταιρείας TAXAN, PROPERTIES DEVELOPERS LTD, με τον τέως Πρόεδρο της ΕΔΕΚ, να αποτελεί τον διευθυντής της, μιας εκ των τεσσάρων εταιρειών - μετόχων της.

Σύμφωνα με την Αρχή κατά της Διαφθοράς, «αλλοδαπός επενδυτής, προέβη στην αγορά όλων των μετοχών της ΤΑΧΑΝ. Στη βάση μαρτυρίας, διαφάνηκε ότι υποβλήθηκαν δύο αγοραπωλητήρια έγγραφα. Το ένα με ημερομηνία 4/10/2017 για το ποσό των €2.025.000 το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην υποβολή αίτησης στο Υπουργείο Εσωτερικών, για την εξασφάλιση του Κυπριακού διαβατηρίου από τον επενδυτή. Το άλλο, με ημερομηνία 17/10/2017, για το ποσό των €1.600.000, δόθηκε στην Τράπεζα για σκοπούς απομείωσης του χρέους της ΤΑΧΑΝ».

Όπως αναφέρει η Αρχή, ο Μαρίνος Σιζόπουλος, ήταν ένας εκ των εγγυητών σε μη εξυπηρετούμενο δάνειο της ΤΑΧΑΝ.

Μετά από διαβουλεύσεις του με την τράπεζα, συμφωνήθηκε η καταβολή €1.625.000 και η διαγραφή €956.900, προσωπικών εγγυήσεων και υποθηκών.

«Ένσταση για καταβολή φόρου»

«Το Τμήμα Φορολογίας, όταν διαπίστωσε, ότι η τιμή πώλησης των μετοχών ήταν €2.025.000, αξίωσε καταβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών. Η εταιρεία – μέτοχος, ΙΩ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΤΔ, στην οποία ήταν διευθυντής ο καταγγελλόμενος και ακόμη μία εταιρεία – μέτοχος, υπέβαλαν ένσταση, υποδεικνύοντας ότι η τιμή πώλησης των μετοχών ήταν €1.600.000».

Ο Μαρίνος Σιζόπουλος και ακόμα δύο ακόμη αξιωματούχοι των εταιρειών – μετόχων της ΤΑΧΑΝ, σύμφωνα με την Αρχή, προέβησαν σε καταγγελία, στην Αστυνομία εναντίον άλλου αξιωματούχου εταιρείας – μετόχου της ΤΑΧΑΝ, αναφέροντας ότι δεν γνώριζαν για την ύπαρξη του συμβολαίου ημερομηνίας 4/10/2017.

«Η Τράπεζα κατήγγειλε ότι είχε εξαπατηθεί, καθώς εάν γνώριζε ότι οι μετοχές της ΤΑΧΑΝ πωλήθηκαν για €2.025.000, δεν θα προέβαινε στη διαγραφή του ποσού των €956.900. Ο αξιωματούχος της εταιρείας – μετόχου της ΤΑΧΑΝ, που καταγγέλθηκε στην Αστυνομία, παραδέχθηκε την εμπλοκή του στην υπόθεση, κατονομάζοντας ως εμπλεκόμενους και τα πρόσωπα που τον κατήγγειλαν».

Η Αρχή τονίζει ότι έχει ενώπιόν της έγγραφο, το οποίο υπέγραψε ο Καταγγελόμενος και παραπέμπει ρητά στο συμβόλαιο των €2.025.000.

Αναφέρει δε, ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η υπογραφή του αλλοδαπού επενδυτή στο συμβόλαιο ημερομηνίας 17/10/2017, είχε πλαστογραφηθεί.

Ενδεχόμενα αδικήματα

Διαπιστώθηκε ενδεχόμενη παράβαση Άρθρων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν απάτη, πλαστογραφία και καταρτισμός πλαστού εγγράφου, κυκλοφορία πλαστού εγγράφου και συνωμοσία για καταδολίευση.

Η καταγγελία στην Αρχή κατά της Διαφθοράς έγινε από τον Γιώργο Βαρνάβα, πρώην βουλευτή της ΕΔΕΚ.

Η έκθεση έχει υποβληθεί στον Γενικό Εισαγγελέα, για τις δικές του ενέργειες.