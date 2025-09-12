Σήμερα, η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργήθηκε μετά από καταγγελία του πρώην βουλευτή Γιώργου Βαρνάβα εναντίον του βουλευτή και πρώην Προέδρου της ΕΔΕΚ, Μαρίνου Σιζόπουλου, καθώς και άλλων προσώπων.

Η Αρχή, έχοντας λάβει έγκριση από τον Επίτροπο Διαφάνειας, προχώρησε στη δημοσιοποίηση της Έκθεσης λόγω του δημόσιου ενδιαφέροντος και της ήδη υπάρχουσας δημοσιότητας.

Η καταγγελία αφορούσε τη συμμετοχή του κ. Σιζόπουλου σε εταιρικές και χρηματοοικονομικές πράξεις που συνδέονται με την εταιρεία TAXAN Properties Developers Ltd, στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος για κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις. Η έρευνα διενεργήθηκε από δύο Λειτουργούς Επιθεώρησης, οι οποίοι συγκέντρωσαν μαρτυρίες από 28 πρόσωπα και μελέτησαν 262 έγγραφα.

Διαβάστε επίσης: GP: Σύνδεση Σιζόπουλου με «χρυσά διαβατήρια» και Ιρακινό επιχειρηματία

Σύμφωνα με τα ευρήματά τους, εντοπίστηκαν δύο διαφορετικά συμβόλαια πώλησης των μετοχών της TAXAN, με διαφορετικά ποσά (€2.025.000 και €1.600.000). Το πρώτο χρησιμοποιήθηκε για την αίτηση πολιτογράφησης του ξένου επενδυτή, ενώ το δεύτερο παρουσιάστηκε στην τράπεζα για τη ρύθμιση δανείου, με αποτέλεσμα να διαγραφεί μέρος του χρέους. Από τη μαρτυρία προκύπτει ότι ο κ. Σιζόπουλος γνώριζε για το πρώτο συμβόλαιο και υπέγραψε σχετικό έγγραφο που το αναφέρει. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις πλαστογράφησης της υπογραφής του ξένου επενδυτή στο δεύτερο συμβόλαιο. Η τράπεζα δήλωσε ότι εξαπατήθηκε, καθώς αν γνώριζε το πραγματικό τίμημα δεν θα είχε προχωρήσει σε διαγραφή χρέους.

Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης κατέληξαν ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις πιθανής τέλεσης σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων απάτη, πλαστογραφία, κυκλοφορία πλαστού εγγράφου και συνωμοσία για καταδολίευση. Τόνισαν ότι οι πράξεις αυτές εμπεριέχουν στοιχεία δόλου, παραπλάνησης και ιδιοτελούς σκοπού και ως εκ τούτου μπορούν να θεωρηθούν πράξεις διαφθοράς.

Παράλληλα, απορρίφθηκαν ορισμένοι ισχυρισμοί του καταγγέλλοντος, όπως ότι ο ξένος επενδυτής δεν πληρούσε τα κριτήρια πολιτογράφησης ή ότι υπήρξε πολιτική παρέμβαση για να αποφευχθεί η άρση της ασυλίας του κ. Σιζόπουλου.

Η Αρχή υιοθέτησε ομόφωνα την Έκθεση, διαπιστώνοντας ενδείξεις διάπραξης αδικημάτων διαφθοράς, και διαβίβασε την υπόθεση στον Γενικό Εισαγγελέα για τις δικές του ενέργειες, επισημαίνοντας ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.

Διαβάστε ΕΔΩ αυτούσιο το πόρισμα της Αρχής.