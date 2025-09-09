Συγχαρητήρια στην Κυπριακή Δημοκρατία για τη δέσμευσή της να ακολουθήσει τις συστάσεις των ειδικών οργάνων του Συμβουλίου της Ευρώπης εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του οργανισμού, Αλεν Μπερσέ, κατά τη σημερινή του συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Μάριο Χαρτσιώτη, με την ευκαιρία της επίσκεψής του στην Κύπρο.

Εξέφρασε επίσης την ετοιμότητά του να εμπλακεί στην υπόθεση παράνομης κράτησης 5 Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα με την επιστροφή του στο Στρασβούργο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αφού καλωσόρισε τον κ. Μπερσέ στην Κύπρο, ο κ. Χαρτσιώτης ανέφερε ότι η επίσκεψη γίνεται σε μια εξαιρετικής σημασίας χρονική συγκυρία, αφού η Κυπριακή Δημοκρατία σύντομα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Υπογράμμισε επίσης τη σταθερή προσήλωση της Κύπρου στις Αρχές του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) και της ανάγκης για συνέχιση της στενής συνεργασίας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ιδίως σε θέματα διαφάνειας, λογοδοσίας, κράτους δικαίου και προστασίας των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Συμπληρώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συμβολή εξειδικευμένων οργάνων, όπως η GRECO, η MONEYVAL και η CPT, που ενισχύουν τη συλλογική προσπάθεια για πάταξη της διαφθοράς, τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία των πολιτών, ενώ παράλληλα, χαιρέτισε τη νέα Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία του Περιβάλλοντος, ως ουσιαστική απάντηση στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.

Προστίθεται ότι σε ερώτηση του Γενικού Γραμματέα για τις προθέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφορικά με τη Σύμβαση της προστασίας του δικηγορικού επαγγέλματος, ο κ. Χαρτσιώτης ανέφερε την πρόθεση της Κυβέρνησης να προχωρήσει με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στην υπογραφή της Σύμβασης εντός του τρέχοντος μηνός, κάτι για το οποίο ο Γενικός Γραμματέας εξέφρασε την ευαρέσκειά του.

Ακολούθως, σημειώνεται ότι ο κ. Μπερσέ ανέφερε από την πλευρά του πως στις μέρες μας οι πανανθρώπινες αξίες της Δημοκρατίας, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Κράτους Δικαίου δέχονται μια άνευ προηγουμένου πίεση, γεγονός το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με δυνατό νομικό σύστημα, ενώ παράλληλα, αναγνώρισε και συνεχάρη την Κυπριακή Δημοκρατία για τη δέσμευσή της να ακολουθήσει τις συστάσεις των ειδικών οργάνων του Συμβουλίου, όπως η GRECO, η MONEYVAL και η CPT, προσθέτοντας ότι μια από τις προτεραιότητες του Συμβουλίου είναι η λογοδοσία αναφορικά με όλα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη συνάντηση, ο κ. Χαρτσιώτης ζήτησε την παρέμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφορικά με το ζήτημα της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πέντε Ελληνοκυπρίων που κρατούνται παράνομα από το κατοχικό καθεστώς, με τον Γενικό Γραμματέα να εκφράζει, απαντώντας στον κ. Χαρτσιώτη, την ετοιμότητά του να εμπλακεί στην υπόθεση με την επιστροφή του στο Στρασβούργο, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ