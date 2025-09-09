Στόχος είναι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορούν να ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες των αγροτών και των αγροτισσών και να διασφαλίζουν την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους, δήλωσε την Τρίτη η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, η οποία συμμετείχε στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ στην Κοπεγχάγη.

Σε δήλωσή της προσερχόμενη στο Συμβούλιο, η κ. Παναγιώτου σημείωσε ότι αυτό είναι το τελευταίο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας κάτω από την Προεδρία της Δανίας και πριν από την ανάληψη της Κυπριακής προεδρίας «και έχει έτσι ξεχωριστή σημασία για μάς». «Γι’ αυτό και το αξιοποιούμε για μια σειρά από διμερείς συναντήσεις τόσο με τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου όσο και με εκπροσώπους των αγροτικών οργανώσεων και ομολόγους μου», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την κ. Παναγιώτου, το Συμβούλιο αυτό θέτει στο επίκεντρο τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των γεωργών και την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης.

Σημείωσε ότι αυτό το οποίο προτάσσει η Κυπριακή Δημοκρατία, ως δικές της θέσεις είναι, πρώτον, να έχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, να υπάρχει ένα επαρκές χρηματοδοτικό πλαίσιο για τους αγρότες και τις αγρότισσες, το οποίο να τους επιτρέπει να ανταποκρίνονται στις κρίσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν. «Κρίσεις, οι οποίες είτε μπορεί να προέρχονται από τις εξελίξεις της αγοράς, είτε από γεωπολιτικές συνθήκες, είτε από ακραία καιρικά φαινόμενα. Ουσιαστικά να έχουμε ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο που να τους επιτρέπει να μετατρέπουν τις προκλήσεις σε ευκαιρίες», σημείωσε.

«Το δεύτερο, το οποίο ζητάμε είναι να υπάρχουν αρκετά κίνητρα, χρηματοδοτικά κίνητρα, στη διάθεση των αγροτών και των αγροτισσών και να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτήν την πράσινη μετάβαση», πρόσθεσε.

«Το τρίτο πολύ σημαντικό για εμάς, το οποίο θέτουμε στη σημερινή παρέμβαση, είναι η ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στους φορείς παραγωγής καινοτομίας, τους αγρότες και τις αγρότισσες και τις κρατικές υπηρεσίες», είπε, σημειώνοντας ότι το κλειδί για όλα αυτά είναι η απλοποίηση και η επιτάχυνση των διαδικασιών.

«Ως εκ τούτου, ο δικός μας στόχος είναι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορούν να ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες των αγροτών και των αγροτισσών και να διασφαλίζουν την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαίων αγροτών και αγροτισσών», δήλωσε η Υπουργός.

Εξάλλου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, η κ. Παναγιώτου, κατά την παρέμβασή της στο Συμβούλιο με θέμα «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης του αγροδιατροφικού τομέα της ΕΕ», σημείωσε ότι πρέπει να μετατρέψουμε τις προκλήσεις σε ευκαιρίες. «Επεσήμανε τη σημασία διαμόρφωσης ενός απλούστερου και πιο φιλικού κανονιστικού πλαισίου, ώστε οι γεωργοί μέσω της ΚΑΠ να μπορούν να αξιοποιήσουν μια σαφή και εύχρηστη εργαλειοθήκη στήριξης», αναφέρεται. Κλείνοντας, επανέλαβε τη δέσμευση της Κύπρου για μια κοινή ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική με επαρκή οικονομική στήριξη, που να δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες στους αγρότες, ώστε με τη σειρά τους να συμβάλουν στην πράσινη μετάβαση και ανθεκτικότητα του τομέα των τροφίμων, προστίθεται.

Σημειώνεται ότι στο περιθώριο των εργασιών, η Υπουργός πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις με τον Ευρωβουλευτή Norbert Lins, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και την Agnieszka Walter-Drop, Γενική Διευθύντρια για Θέματα Συνοχής, Γεωργίας και Κοινωνικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης, είχε συνάντηση με την ηγεσία του οργανισμού COPA COGECA, τον Πρόεδρο της COPA Massimiliano Giansanti, τον Πρόεδρο της COGECA Lennart Nilsson και τη Γενική Γραμματέα Elli Tsiforou. Όπως αναφέρεται, οι συζητήσεις της επικεντρώθηκαν στη νέα ΚΑΠ 2028–2034, στην πρόταση Κανονισμού για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά, στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και στις εξελίξεις στο εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων, ενώ έγινε και ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τις προτεραιότητες της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά το επίσημο δείπνο χθες βράδυ, ο Δανός Υπουργός Τροφίμων, Γεωργίας και Αλιείας παρουσίασε τις προτεραιότητες της Δανέζικης Προεδρίας, ενώ ο Επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ αναφέρθηκε στους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον αγροτικό τομέα. Στη συνέχεια, δόθηκε ο λόγος στην Υπουργό Γεωργίας της Κύπρου, την κ. Παναγιώτου, ως Υπουργός της επερχόμενης Προεδρίας.

Στη δική της ομιλία, αναφέρεται, η δρ Παναγιώτου συνεχάρη τη Δανέζικη Προεδρία για την άρτια διοργάνωση και τη φιλοξενία και εξήρε την αγαστή τους συνεργασία στο πλαίσιο του τριμερούς σχήματος Δανίας–Πολωνίας–Κύπρου. «Τρεις διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης – Βόρεια, Κεντρική και Μεσόγειος – τρεις διαφορετικές εμπειρίες και δυνάμεις, αλλά μια κοινή δέσμευση. Ένα μείγμα που αποτελεί συνταγή ισορροπίας και αποτελεσματικότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά. Κλείνοντας, προσκάλεσε τους ομολόγους της στην Κύπρο τον Μάιο του 2026, οπότε θα πραγματοποιηθεί το επόμενο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, υπό την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι Υπουργοί πραγματοποίησαν επισκέψεις σε εγκαταστάσεις στις οποίες αξιοποιείται η έρευνα και καινοτομία για την επίτευξη της πράσινης μετάβασης.

Πηγή: ΚΥΠΕ