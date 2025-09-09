Τη θέση ότι συμφέροντα απεργάζονται τη μη εκτέλεση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, εξέφρασε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, σε ραδιοφωνική εκπομπή, ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας επανέλαβε ότι πρόκειται για στρατηγικής σημασίας έργο και διευκρίνισε ότι «στο μέτρο που θα διεκπεραιωθούν ορισμένα τεχνικο-οικονομικά ζητήματα, το έργο θα προχωρήσει, σε συνεργασία και με την εταιρεία που θα κάνει τον προγραμματισμό της, το αμέσως επόμενο διάστημα».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι αποφάσεις των ρυθμιστικών αρχών των δύο κρατών, που ελήφθησαν τον προηγούμενο Ιούλιο, κάνουν κατανομή του οικονομικού βάρους που προκύπτει από την εκτέλεση του έργου. Σε επισήμανση, δε, του δημοσιογράφου ότι το κόστος των 25 εκατομμύριων είναι μικρό για τη γεωπολιτική σημασία που έχει το έργο, ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμανε ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες καταβολές.

«Υπάρχει μία κατανομή βάρους. Όμως, θέλω να είμαι σαφής, διότι βλέπω ότι τις τελευταίες ημέρες αναπτύσσεται μία παραφιλολογία, η οποία είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Για το έργο αυτό, δυστυχώς, υπάρχουν προφανή συμφέροντα, τα οποία απεργάζονται τη μη εκτέλεση του έργου. Υπάρχουν συμφέροντα, τα οποία θα ήθελαν τη μη εκτέλεση του έργου. Και είναι προφανές. Όταν έχεις ακριβή ενέργεια, υπάρχουν συμφέροντα, τα οποία θέλουν να παραμείνει ακριβή», είπε.

«Σε αυτό εμείς θα είμαστε αμείλικτοι», προειδοποίησε και πρόσθεσε πως «και επειδή βλέπω ότι υπάρχει, αρχίζει να υπάρχει, μία υποβόσκουσα τάση να πούμε διάφορες ακρότητες και χυδαιότητες, αυτά σε εμάς δεν πρόκειται να περάσουν. Θα είμαστε αμείλικτοι και θα χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο έτσι ώστε να μην έχουμε περιπτώσεις ιδιωτικών συμφερόντων, τα οποία θα υπονομεύσουν το έργο».

Σε ερώτηση αν τα συμφέροντα είναι στην Κύπρο ή στην Ελλάδα, ο κ. Γεραπετρίτης απάντησε ότι το αντικειμενικό δεδομένο «είναι ότι η τιμή ενέργειας στην Κύπρο είναι πάρα πολύ ακριβή. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο οποιοσδήποτε, ο οποίος έχει συμφέροντα, θα ήθελε να παραμείνει ακριβή».

Αναφερόμενος στη γεωπολιτική πτυχή, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Ελλάδα δεν φοβάται από τις απειλές τρίτων χωρών και πρόσθεσε ότι «αν αποφασίσουμε να κλείσουμε τα εκκρεμή θέματα και στο μέτρο που κλείσουν, προχωρήσουμε - το οποίο ευελπιστώ ότι θα γίνει σύντομα - και η Τουρκία και οποιαδήποτε άλλη χώρα επιλέξει να παρεμποδίσει το έργο, προβλέπονται πάρα πολύ συγκεκριμένες συνέπειες για το ζήτημα αυτό». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ελληνική πλευρά έχει ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο για την προστασία και τη διαφύλαξη του έργου κι «αυτό σημαίνει ότι το έργο θα προστατευτεί».

Πηγή: ΚΥΠΕ