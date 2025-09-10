Έντονες ήταν οι παρεμβάσεις των Κύπριων και Ελλαδιτών ευρωβουλευτών στη συζήτηση για την παράνομη κράτηση των πέντε Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα.

Οι ευρωβουλευτές πήραν τον λόγο και καταδίκασαν την ενέργεια των κατοχικών αρχών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση αντίδραση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ζήτησαν την ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων διπλωματικών και πολιτικών μέσων, ώστε να ασκηθούν πιέσεις για την άμεση απελευθέρωση των κρατουμένων, καθώς και για την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Κυπρίων πολιτών.

Παράλληλα, έκαναν έκκληση για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των ευρωπαϊκών θεσμών αναφορικά με τις παραβιάσεις που συντελούνται στα κατεχόμενα.

Λουκάς Φουρλάς

Κυρία Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής, εδώ και έναν χρόνο μετά την εκλογή μου, παρακολουθώ ανελλιπώς όλες τις ομιλίες σας ενώπιον της Ολομέλειας. Στις τοποθετήσεις σας κάνετε αναφορές στην Ουκρανία, τη Λευκορωσία, τη Μολδαβία, την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τη Ρωσία, τα Δυτικά Βαλκάνια, το Ισραήλ, την Παλαιστίνη, τη Συρία, ακόμη και στην Ουγγαρία και την πράσινη πολιτική. Όμως, κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής, ξέρετε πόσες φορές έχετε μιλήσει για την τουρκική παράνομη κατοχή της Κύπρου; Ποτέ. Για τους αγνοούμενους και τους εκτοπισμένους; Ποτέ. Για τους εγκλωβισμένους και τον εποικισμό ενός κράτους μέλους; Ποτέ. Για τα εγκλήματα πολέμου που έχουν διαπραχθεί στην Κύπρο; Ποτέ. Για τις παραβιάσεις στην κυπριακή ΑΟΖ; Πάλι ποτέ. Για την Αμμόχωστο και την Κερύνεια; Ποτέ. Για τη βεβήλωση της θρησκευτικής μας κληρονομιάς; Πάλι ποτέ. Ακόμη και σήμερα, για την απαγωγή των πέντε Ελληνοκυπρίων ούτε μία λέξη.

Κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής, αν στο λεξιλόγιό σας δεν υπάρχει η Κύπρος και η τουρκική κατοχή, είναι καιρός να τις εντάξετε.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας μιλώ με οργή και αγανάκτηση.

Γιατί πέντε Ελληνοκύπριοι, πέντε Ευρωπαίοι πολίτες, συνελήφθησαν και κρατούνται εδώ και δύο μήνες παράνομα από τον τουρκικό κατοχικό στρατό.

Πρόκειται για μια πράξη πειρατείας, για μια απαγωγή, ως αντίποινα απέναντι στη νόμιμη Κυπριακή Δημοκρατία που συνέλαβε σφετεριστές, αυτούς που πωλούν τις δικές μας περιουσίες στα κατεχόμενα, τα σπίτια μας, που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε.

Κάθε παράνομη σύλληψη είναι πλήγμα στη δημοκρατία. Κάθε πράξη αντιποίνων είναι προσβολή στην ΕΕ.

Κάθε ανοχή απέναντι στην Τουρκία είναι συνενοχή.

Φτάνει πια.

Δεν μπορούμε να σιωπούμε.

Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια.

Η αλληλεγγύη δεν μπορεί να είναι επιλεκτική.

Όταν πολίτες ενός κράτους-μέλους σύρονται σε παράνομα δικαστήρια κατοχικού καθεστώτος, η Ευρώπη οφείλει να αντιδράσει.

Σας ζητώ ξεκάθαρα και χωρίς μισόλογα:

Να καταδικαστεί αυτή η απαράδεκτη ενέργεια.

Να απαιτηθεί η άμεση απελευθέρωση των πέντε Ελληνοκυπρίων, Ευρωπαίων πολιτών.

Να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα στην Τουρκία ότι δεν θα ανεχθούμε ακόμα έναν εκβιασμό.

Κι αναρωτιέμαι: Αυτός είναι ο «στρατηγικός σας εταίρος»;

Αυτός ο πειρατής, ο απαγωγέας, ο θρασύς παραβάτης του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων;

Αυτήν την Τουρκία θέλετε να έχετε δίπλα σας.

Άκουσα όλα όσα είπε η Πρόεδρος της Κομισιόν.

Για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, για την δραματική κατάσταση στη Γάζα, αλλά ούτε λέξη για την Κύπρο.

Λες και είναι φυσιολογικό ένα κράτος μέλος της Ένωσης να είναι μισό ελεύθερο και μισό κατεχόμενο.

Αυτή είναι η Ευρώπη που οραματιζόμαστε;

Η απάντηση μου είναι όχι.

Θέλουμε την Ευρώπη να σταθεί στο πλευρό μας και να απαιτήσει μαζί μας την άμεση απελευθέρωσης των πέντε ευρωπαίων ομήρων

Κάθε λεπτό που περνά είναι πολύτιμο.

Ας δράσουμε τώρα.

Σας ευχαριστώ.

Μιχάλης Χατζηπαντέλα

Φανταστείτε να συλλαμβάνεστε στην ίδια σας τη χώρα, από αρχές που κανείς δεν αναγνωρίζει, την ώρα που πηγαίνετε στο πατρικό σας σπίτι. Αυτή είναι η αδιανόητη πραγματικότητα σε ευρωπαϊκό έδαφος το 2025.

Από τις 19 Ιουλίου, μέχρι και σήμερα, 5 Ελληνοκύπριοι βρίσκονται όμηροι επειδή τόλμησαν να επισκεφθούν την ίδια τους την περιουσία στα κατεχόμενα. Σήμερα ενημερωθήκαμε για την προσωρινή αποφυλάκιση των τριών, υπό όρους, μέχρι τη λεγόμενη «δίκη», ενώ οι άλλοι δύο παραμένουν υπό κράτηση.

Η νομική ευθύνη για αυτή την παρανομία βαραίνει την Τουρκία.

Οι συλλήψεις αυτές δεν είναι τυχαίες. Αποτελούν στοχευμένο εκφοβισμό για να παρεμποδιστούν οι νόμιμες διαδικασίες κατά της παράνομης εκμετάλλευσης ελληνοκυπριακών περιουσιών και να αποθαρρυνθεί κάθε διεκδίκηση δικαιωμάτων. Δεν μπορεί να περάσει.

Ζητούμε άμεση απελευθέρωση και στοχευμένα μέτρα κατά της Τουρκίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να μένει ουδέτερη απέναντι σε παράνομες συλλήψεις Ευρωπαίων πολιτών, σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Οι Κύπριοι, Ευρωπαίοι πολίτες, χρειάζονται πράξεις ενάντια στην Τουρκία και όχι λόγια.

Γιώργος Γεωργίου

Πέντε ελληνοκύπριοι, εδώ και δύο μήνες σαπίζουν στα μπουντρούμια των φυλακών του παράνομου καθεστώτος Τατάρ στην κατεχόμενη Κύπρο.

Μόλις σήμερα αφέθηκαν οι τρεις από τους πέντε ελεύθεροι υπό όρους.

Απαιτούμε την πλήρη απελευθέρωση όλων.

Η αμαρτία τους;

Επισκέφτηκαν τις κατεχόμενες περιουσίες τους.

Δικάζονται με ψεύτικες κατηγορίες ως αντίποινα για τη σύλληψη από την κυπριακή δημοκρατία σφετεριστών των κατεχόμενων περιουσιών μας.

Στόχος: η εξυπηρέτηση των προεκλογικών σκοπιμοτήτων του Τατάρ, η έξαψη του εθνικισμού, η υπονόμευσή των προσπαθειών του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για λύση του κυπριακού προβλήματος.

Πρώην Τουρκοκύπριοι ηγέτες, νομικοί, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και συνδικαλιστές στα κατεχόμενα αντιδρούν έντονα σε αυτό το κυνηγητό.

Στείλαμε δύο επιστολές στους ευρωπαϊκούς θεσμούς ζητώντας την άσκηση πίεσης στην κατοχική Τουρκία για την άμεση απελευθέρωση των πέντε ελληνοκυπρίων, ευρωπαίων πολιτών.

Ουδεμία αντίδραση.

Καταλαβαίνω...

Η Τουρκία σάς είναι χρήσιμη.

Σας μάθαμε πια..

Ανάμεσα στο δίκαιο και τα συμφέροντα, εσείς, ψυχρά, επιλέγετε το δεύτερο...

Απλά, ομολογήστε το...

Γεάδης Γεάδη

Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο και κατηγορηματικό τρόπο τις απαγωγές των ελληνοκυπρίων από τις κατοχικές αρχές.

Για να φτάσουμε όμως εδώ, υπάρχουν σοβαρές ευθύνες.

Κύριε Επίτροπε,

Θυμάστε πότε μίλησε η Πρόεδρος της Επιτροπής για το Κυπριακό τον τελευταίο ένα χρόνο; Μην σας δυσκολεύω - ΠΟΤΕ.

Η αδιαφορία είναι αυτό που ταΐζει το αδηφάγο τέρας την Τουρκία και την μαριονέτα της στα κατεχόμενα μας εδάφη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ευθύνη, τόσο για την απάθεια που επιδεικνύει όσο και για τις συνέπειες του κανονισμού της Πράσινης Γραμμής.

Επειδή όμως είναι εύκολο να κατακρίνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ευθύνες έχουν και όλα τα πολιτικά κόμματα που Κυβέρνησαν στην Κύπρο.

Που όχι μόνο αποδέχτηκαν τον Κανονισμό, αλλά προχώρησαν και σε διάνοιξη περισσοτέρων οδοφραγμάτων, δίνοντας νομιμοποίηση στην παρανομία, κανονικοποιώντας την κατοχή, αφήνοντας τους πολίτες έρμαιο στις ορέξεις της Άγκυρας.

Ζητούμε λοιπόν επαναξιολόγηση του Κανονισμού, κλείσιμο των οδοφραγμάτων και τιμωρητικά μέτρα, όπως η αναστολή κάθε κονδυλίου, εως ότου αφεθούν όλοι ελεύθεροι.

Κώστας Μαυρίδης

O Κώστας Μαυρίδης ανέφερε ότι το ψήφισμά αφορά πέντε Ελληνοκυπρίους που επισκέφθηκαν το βόρειο τμήμα και υπέστησαν μια απάνθρωπη συμπεριφορά από το κατοχικό καθεστώς.

«Θέλουμε να καταγγείλουμε τις τακτικές αυτές. Στηρίζουμε την Κυπριακή Δημοκρατία για να εφαρμόσει το ευρωπαϊκό δίκαιο και ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, μεταξύ αυτών και ποινές κατά της Τουρκίας.

Στην ομιλία της σήμερα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν είπε τίποτα για την κατοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυριαρχία της δοκιμάζεται στην Κύπρο».

Στο τέλος ο κύριος Μαυρίδης έκανε παρέμβαση και έθεσε έντονα το ερώτημα γιατί η Καγιά Κάλας απουσιάζει κάθε φορά από τις συζητήσεις που αφορούν την Κύπρο.

Φειδίας Παναγιώτου

Μια ντροπιαστική αδικία συμβαίνει στη χώρα μου, την Κύπρο.

Πέντε συμπατριώτες μου Ελληνοκύπριοι κρατούνται παράνομα στα κατεχόμενα, για το υποτιθέμενο «έγκλημα» της επίσκεψης στην ίδια τους την περιουσία, την οποία αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν μετά την Τουρκική Εισβολή το 1974.

Χωρίς καμία αξιόπιστη απόδειξη, ένα μη αναγνωρισμένο στρατιωτικό «δικαστήριο» τους κατηγορεί για παράνομη είσοδο και κατασκοπεία.

Αλλά ας είμαστε ξεκάθαροι. Αυτό δεν είναι μόνο παραβίαση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων. Είναι και άμεση επίθεση στις προσπάθειες για επανένωση. Γιατί πώς μπορεί να υπάρξει ειρήνη, όταν άνθρωποι αντιμετωπίζονται ως εγκληματίες επειδή επισκέφθηκαν κάτι που δικαιωματικά τους ανήκει;

Μετά από αρκετές εβδομάδες, τρεις από αυτούς έχουν πλέον αφεθεί ελεύθεροι, αλλά μόνο υπό αυστηρούς όρους. Όμως αυτό δεν είναι αρκετό.

Ως Ευρώπη, πρέπει να δράσουμε. Οφείλουμε να απαιτήσουμε την άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωση και των πέντε, και να καταστήσουμε σαφές ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι διαπραγματεύσιμα.

Σας αγαπώ όλους.

