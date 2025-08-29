Οι συνεδριάσεις των τριών κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εσωτερικών, Γεωργίας και Περιβάλλοντος για το ζήτημα της πυρκαγιάς στην ορεινή Λεμεσό θα καταλήξουν σε μια έκθεση, η οποία, μεταξύ άλλων, θα καταγράφει και πολιτικές και θεσμικές ευθύνες, δήλωσε την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης κοινής συνεδρίασης των τριών Επιτροπών για το θέμα, ο κ. Δαμιανού είπε ότι θα ακολουθήσει και τρίτη συνεδρίαση για το ίδιο θέμα, όπου αναμένεται να απαντηθούν όσα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα από την προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς και όσα ερωτήματα τέθηκαν σήμερα.

Τόνισε, επίσης, ότι η επόμενη συνεδρίαση θα ασχοληθεί κατά κύριο λόγο με ζητήματα αποκατάστασης του περιβάλλοντος, αλλά και μαρτυρίες εργαζομένων που επιχειρούσαν τις μέρες της φωτιάς.

«Είναι πάγια πρακτική σε τέτοιας μεγάλης σημασίας ζητήματα να καταρτίζεται έκθεση. Ως αποτέλεσμα των προηγούμενων πυρκαγιών, ετοιμάστηκε έκθεση η οποία συζητήθηκε και στην Ολομέλεια της Βουλής. Θα κάνουμε κάτι ανάλογο. Θα αποτυπώνει τα γεγονότα όπως καταγράφονται, θα αποτυπώνει απόψεις των προσκεκλημένων και θα καταγράφει πολιτικές και θεσμικές ευθύνες, γιατί κατά τη δική μας άποψη είναι εκεί, είναι αυταπόδεικτες, πλην όμως δεν έχουν ποτέ αναληφθεί στην πράξη», ανέφερε.

Όπως είπε, η σημερινή συνεδρίαση επιβεβαίωσε την «τραγική κατάσταση του κράτους, μοιραία και της Κυβέρνησης, που κατέκαψε την ορεινή Λεμεσό». Ανέφερε πως μέσα από τη συζήτηση προέκυψε ότι δεν υπήρξε κεντρικός συντονισμός, δεν υπήρξε ούτε έγκαιρη ανίχνευση, ούτε και έγκαιρη, με βάση διεθνή πρωτόκολλα, αντίδραση στην πυρκαγιά.

«Αυτό ποσώς αφαιρεί από την αυταπάρνηση και την αυτοθυσία, με την οποία οι ένστολοι και οι εθελοντές κατέθεσαν ψυχή για να αντιμετωπίσουν την πύρινη λαίλαπα», είπε, εκφράζοντας τη θέση ότι δεν υπήρξε οργανωμένο σχέδιο για εκκένωση των κοινοτήτων, αφού σε μερικές περιπτώσεις υπάρχουν μαρτυρίες ότι ήταν με δική τους πρωτοβουλία που εκκενώθηκαν οι κοινότητες.

«Το πιο τραγικό, που είναι μέγιστη ένδειξη αναλγησίας, ακούστηκε σήμερα στη Βουλή από αρμόδια χείλη, περίπου ότι οι δύο συμπατριώτες μας που έχασαν τη ζωή τους στις πυρκαγιές είχαν ενημερωθεί και επέλεξαν να οδηγήσουν μέσα από φλεγόμενο δρόμο», σημείωσε, κάνοντας λόγο για θλιβερή και απαράδεκτη αναφορά.

Εντός της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών αναφέρθηκε σε έκθεση του Υπουργείου Γεωργίας, σύμφωνα με την οποία αποσύρθηκε αριθμός πυροσβεστικών οχημάτων λόγω παλαιότητας, χωρίς να έχουν μέχρι στιγμής αντικατασταθεί, και διερωτήθηκε για την ετοιμότητα του κράτους.

Έκανε, επίσης, αναφορά, σε διαφορετικούς χρόνους πρώτης ανταπόκρισης που κατέγραψε από τη μία ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, σε σχέση με όσα γράφτηκαν τελικά στην έκθεση προς τον Πρόεδρο, και ρώτησε ποιος ευθύνεται "για την παραπλάνηση".

Τέλος, αναφέρθηκε στην υφιστάμενη νομοθεσία για την Πολιτική Άμυνα, στην οποία προβλέπεται, με ευθύνη του εκάστοτε Υπουργού Εσωτερικών, να ενεργοποιείται σειρά μηχανισμών, με κήρυξη περιοχής σε έκτακτη κατάσταση, και ρώτησε κατά πόσον η νομοθεσία συνάδει με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για διορισμό κεντρικού συντονιστή και με τα επί μέρους επιχειρησιακά σχέδια.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιαννάκης Γαβριήλ, ζήτησε να ενημερωθεί για τον πραγματικό χρόνο που πετούσαν τα πτητικά μέσα την ώρα της πυρκαγιάς και πότε έγινε η πρώτη ρίψη νερού στην Μαλιά, ενώ ανέφερε ότι δεν κατατέθηκαν έγγραφα που ζήτησε και απαντήθηκαν ερωτήσεις με τεχνοκρατικά θέματα και όχι αυτές που είχαν πολιτικά θέματα.

Ο κ. Γαβριήλ ζήτησε να ενημερωθεί αν υπάρχει πρόθεση της Κυβέρνησης να ικανοποιήσει το αίτημα όλων των κοινοτήτων για παραχώρηση γεννήτριας και πυροσβεστικού οχήματος, ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη παραχώρησης αυξημένων κινήτρων για επαναφύτευση των αμπελώνων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, είπε ότι για σκοπούς προειδοποίησης του κοινού, μπορούν να αξιοποιηθούν οι σειρήνες που ηχούν κάθε 20η Ιουλίου, στις οποίες υπάρχει ήδη σχετικό ηχογραφημένο μήνυμα. Πρόσθεσε, ακόμα, ότι υπάρχει η τεχνολογία αποστολής μαζικών μηνυμάτων σε κινητά που είναι συνδεδεμένα σε συγκεκριμένη περιοχή.

Ο κ. Θεοπέμπτου, ρώτησε, επίσης, πού βρίσκεται το ζήτημα της εκπαίδευσης εθελοντών, αλλά και ποιο είναι το πρόγραμμα για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος στις καμένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων και των ιδιωτικών περιουσιών. Καταληκτικά, ρώτησε αν η αστυνομία ήταν παρούσα για να αποτρέψει κλοπές στα σπίτια που κάηκαν.

Εκ μέρους του ΔΗΣΥ, ο Νίκος Σύκας διερωτήθηκε τι έχει αλλάξει από την πρώτη συνεδρία που έγινε για το θέμα και αν υπήρξε γενικός συντονισμός ως προνοεί η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, απόρροια της απουσίας του γενικού συντονιστή.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, είπε ότι είναι πολιτικά τα ζητήματα και αναφέρθηκε σε αντίφαση, λέγοντας ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε για λάθη και παραλείψεις και «ακούω τους πολιτικούς προϊστάμενους και τους διευθυντές των Τμημάτων και δεν καταλαβαίνω πού είναι αυτά τα λάθη και παραλείψεις».

Επίσης, ο κ. Δημητρίου διερωτήθηκε ποιος είναι ο επικεφαλής του χειρισμού μιας κρίσης και ρώτησε "αν αύριο έχουμε πυρκαγιά ποιος θα είναι ο υπεύθυνος χειρισμού της κρίσης, ο κ. Λογγίνος, ο κ. Γρηγορίου ή ο κ. Εζεκιήλ".

Επιπλέον, διερωτήθηκε αν ήταν λανθασμένη η απόφαση του Υπουργικού να διοριστεί γενικός συντονιστής χειρισμού κρίσεων ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας και κατά πόσον ισχύουν δημοσιεύματα ότι επικεφαλής τμημάτων ζήτησαν αλλαγή της απόφασης του Υπουργικού.

Διερωτήθηκε, επίσης, ποιός ήταν υπεύθυνος όταν τα δύο πτητικά μέσα περιπολούσαν στην περιοχή και τους ζητήθηκε να πάνε στα Ανάγεια όπου είχε σβήσει η φωτιά και έριξαν το νερό στις στάχτες.

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου, είπε ότι ζήτησε να μάθει ποιος ήταν ο επιχειρησιακός υπεύθυνος για την πυρκαγιά στις 23 Ιουλίου και ποιος εφάρμοσε την απόφαση του Υπουργικού, ενώ αναφορικά με τους Αμερικανούς εμπειρογνώμονες και το πόρισμά τους σημείωσε ότι υπάρχει μια αμφισβήτηση από αρμόδιες αρχές όσον αφορά το πόρισμα. Διερωτήθηκε ποιοι θα είναι οι όροι εντολής της δεύτερης επιτροπής από Αμερικάνους που θα έρθει «για να δούμε τι θα μπορούσαμε να αλλάξουμε» για το μέλλον. Αναφέρθηκε, επίσης ,στους παράνομους σκυβαλότοπους που είναι και εστία πυρκαγιών.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Γεωργίου, αναφέρθηκε στην ανάγκη να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πυρκαγιά και ζήτησε από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας να ενημερώσει αν έχει τελικά επιχειρησιακά καθήκοντα και γιατί αποδέχθηκε αυτή τη θέση του συντονιστή, αφού δεν έχει σχετική εμπειρία. Επίσης, ζήτησε από τον κ. Γρηγορίου να τον ενημερώσει αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας γνώριζε για το ταξίδι του στην Αυστραλία.

Εκ μέρους του ΑΚΕΛ, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόμματος, Γιώργος Λουκαΐδης, απευθυνόμενος προς τους Υπουργούς ρώτησε αν έχει γίνει οποιασδήποτε μορφής αυτοκριτική για θεσμικές αδυναμίες, προβλήματα, δυσλειτουργίες, κενά και αδράνεια, που έχουν συμβάλει για να έχουμε αυτή τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στη χώρα.

Ρώτησε, επίσης, τι γίνεται με το θέμα του συντονισμού, σημειώνοντας ότι το ΑΚΕΛ κατέθεσε εισήγηση για τη δημιουργία γενικής διεύθυνσης, μιας κρατικής δομής που θα παρακολουθεί μέτρα πρόληψης, ενόψει της κοινής διαπίστωσης ότι οι προκλήσεις θα μεγαλώνουν. Έθεσε, εκ νέου, το ζήτημα του υπεύθυνου συντονιστή, ο οποίος απουσίαζε στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να προκληθούν κενά στην αλυσίδα οδηγιών για εκκενώσεις.

Όσον αφορά μέτρα άμεσης παρέμβασης και έγκαιρου εντοπισμού, ο κ. Λουκαΐδης ρώτησε αν υπάρχει σχεδιασμός αξιοποίησης της τεχνολογίας, καθώς η πρόληψη είναι ο πιο οικονομικός τρόπος διαχείρισης κρίσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, ρώτησε αν η Κυβέρνηση θα προχωρήσεθ με περαιτέρω προσλήψεις προσωπικού και στήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος, ρώτησε αν διερευνήθηκαν οι καταγγελίες για εμπρησμό, και ζήτησε να γίνει μία καταγραφή των αναγκών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Καυκαλιάς, είπε ότι δεν ακούστηκε τίποτα συγκεκριμένο σχετικά με τα λάθη και τις παραλείψεις, τα οποία παραδέχτηκε και ο Πρόεδρος, ενώ επεσήμανε ότι ακόμα και σήμερα δεν είναι γνωστό ποιος έχει το γενικό πρόσταγμα. Ρώτησε, ακόμα, αν έγιναν όσα επιβάλλονται, μετά τη ρίψη του επιβραδυντικού υλικού, για τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Κώστας Κώστα, πρότεινε την κατασκευή δύο ελικοδρομίων, βόρεια και νότια του Τροόδους, με υποδομές φόρτωσης. Ζήτησε, ακόμα, την αγορά γεννητριών στα χωριά για να μπορούν να αντλούν νερό όταν δεν έχει ρεύμα, καθώς και τη στελέχωση των πυροσβεστικών σταθμών υπαίθρου κατά τις βραδινές ώρες. Αναφέρθηκε, ακόμα, στο πλιάτσικο που έλαβε χώρα μετά την πυρκαγιά, καταθέτοντας μαρτυρίες κατοίκων.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, είπε ότι για πρώτη φορά θα δοθούν εφάπαξ ποσό, επιδότηση ενοικίου, αποζημίωση με τιμές αγοράς, πρόσθετη αποζημίωση για εξοπλισμό σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί, αποζημιώσεις σε άτομα που δεν έχουν τίτλο ιδιοκτησίας και πλήρης κάλυψη σε εξοχικές κατοικίες.

Ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε σε επιχειρησιακά κενά τα οποία διαπιστώνονται από τις εκθέσεις των υπηρεσιών και πρόσθεσε ότι «ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παραδέχθηκε κενά ή παραλείψεις και πήρε το πολιτικό θάρρος να απολογηθεί στον κυπριακό λαό».

«Είναι ο πρώτος Πρόεδρος της Δημοκρατίας που έχει προβεί σε μια τέτοια παραδοχή», πρόσθεσε.

Είπε, ακόμη, ότι υπάρχει εύλογη κριτική, αλλά «ακούσαμε και υπερβολές» και πρόσθεσε ότι η Πολιτική Άμυνα είναι 15 άτομα και λειτουργεί με εθελοντές. «Όταν τους λέμε ότι στέλνουν τον κόσμο να καεί πόσους εθελοντές θα έχουμε την επόμενη φορά;», διερωτήθηκε.

Ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότιστα δύο τελευταία χρόνια προσλήφθηκαν επιπρόσθετοι 191 πυροσβέστες, 108 επιπρόσθετοι δασοπυροσβέστες που ξεπερνούν τους 1.000, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του ολιστικού συστήματος επιτήρησης (6 drones), αποκτήθηκαν επιπρόσθετα 18 πυροσβεστικά οχήματα, περισσότερα πτητικά μέσα και αποφασίστηκε η λειτουργία του συντονιστικού κέντρου.

Ανέφερε ότι «έγιναν περισσότερα πράγματα και πάλι δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε πυρκαγιά», ενώ ανέφερε ότι επιβεβαιώνεται στην έκθεση των Αμερικανών ότι η Πυροσβεστική ήταν στην πυρκαγιά σε 15 λεπτά, όπως το καταγράφουν και οι Αμερικανοί, και δεν καθυστέρησε τόσο η Πυροσβεστική όσο και τα πτητικά μέσα, μια ώρα και ενάμιση ώρα όπως λέγεται.

Είπε ότι «η μανία κάποιων ήταν να αποδώσουν πολιτικές ευθύνες» και πρόσθεσε πως η έκταση αυτής της πυρκαγιάς, με βάση τους Αμερικανούς εμπειρογνώμονες, «ήταν δυόμισι φορές μεγαλύτερη από την προηγούμενη μεγαλύτερη πυρκαγιά που είχαμε στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, και η ένταση και η ταχύτητα της πυρκαγιάς ήταν τέσσερις φορές μεγαλύτερη μεγαλύτερη από την προηγούμενη μεγαλύτερη πυρκαγιά στον Αρακαπά.

Ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι ζήτησε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να καλέσει σύσκεψη αρχηγών για να συζητηθούν επιπρόσθετα μέτρα και σχεδιασμός για να αντιμετωπίσουμε πυρκαγιές στο μέλλον.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου, είπε ότι το κάθε τμήμα θα πρέπει να προβεί σε αυτοκριτική και να δει πως αντιμετωπίζουμε τα νέα φαινόμενα των πυρκαγιών και πρόσθεσε πως «η πρόληψη είναι προτεραιότητα και το κάθε τμήμα να κάνει την αυτοκριτική του και την πρόταση του».

Ο κ. Λεωνίδου ζήτησε περισσότερη ενίσχυση οικονομική αλλά και αρμοδιότητες για τις κοινότητες , ενώ διερωτήθηκε πως αποζημιώνονται κτηνοτρόφοι που είχαν ζώα ελεύθερης βοσκής και καταστράφηκαν παντελώς.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρίστος Σενέκης, είπε ότι αυξήθηκαν οι οργανικές θέσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατά 191 άτομα από το 2022, οι δασοπυροσβέστες αυξήθηκαν από 550 σε 615 και οι πυροφύλακες διπλασιάστηκαν από 40 σε 80.

Αναφορικά με τα μέσα πυρόσβεσης, ο κ. Σενέκης είπε ότι για την Πυροσβεστική Υπηρεσία τριπλασιάστηκαν από 13 σε 39, για το Τμήμα Δασών αυξήθηκαν από 54 σε 82 και τα διαθέσιμα πτητικά μέσα έχουν διπλασιαστεί από το 2022 από 7 σε 14 και πρόσθεσε ότι διαθέτουν σήμερα 9 drones, ενώ το 2022 δεν διαθέταμε ούτε ένα.

Είπε ότι δεν «ήμασταν έτοιμοι και προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε όσο αποτελεσματικά θέλαμε πυρκαγιά υπό τις ακραίες συνθήκες» της καταστροφικής πυρκαγιάς και αναφέρθηκε στην ανάγκη λειτουργίας «μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για αποτροπή μεγάλων καταστροφών».

Εκ μέρους του ΕΛΑΜ, ο Βουλευτής Λίνος Παπαγιάννης, αναφέρθηκε σε «κόντρα» μεταξύ του Τμήματος Δασών και της Πυροσβεστικής, λέγοντας ότι αυτή πρέπει να σταματήσει και η Κυβέρνηση να ορίσει ποιος θα είναι ο υπεύθυνος. Σημείωσε ότι η ανταπόκριση των υπηρεσιών ήταν άριστη στις τελευταίες πυρκαγιές, μετά την τραγική πυρκαγιά στη Λεμεσό, επισημαίνοντας ότι «όταν θέλουμε μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους».

Πρόσθεσε για το πλιάτσικο ότι δεν υπήρχαν κρατικές υπηρεσίες για να το αντιμετωπίσουν, ενώ αναφέρθηκε και στις ευθύνες των δημοσίων υπαλλήλων, που, όπως είπε, δεν έκαναν όλοι αυτό που έπρεπε, σημειώνοντας ότι «δεν φταινε για όλα οι Υπουργοί και η ηγεσία», και ότι πρέπει να συζητηθεί και η προσωπική ευθύνη.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, ζήτησε να μάθει πόσες πυρκαγιές σημειώθηκαν στην ίδια περιοχή τα τελευταία 15 χρόνια, αναφέροντας ότι «είναι προφανές ότι όσα μέτρα και να πάρουμε δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τις πυρκαγιές» και υπογραμμίζοντας τον ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα και των κλιματολογικών αλλαγών.

Σημείωσε ότι πάντα θα υπάρχουν ελλείψεις. «Πρέπει να προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση, αλλά δεν είναι πάντα στο χέρι μας», είπε, σημειώνοντας ότι μπορεί να γίνουν λάθη.

Επιπλέον, για το θέμα του συντονισμού, ανέφερε ότι δεν γίνεται σήμερα να υπάρχουν τέσσερις υπηρεσίες που έχουν ευθύνη, αλλά πρέπει να γίνει ένας ενιαίος φορέας, κάνοντας λόγο για πολιτικές αποφάσεις και δεδομένα που δεν πρέπει να τα βλέπουμε με κομματικό, αλλά με εθνικό κριτήριο.

Υπογράμμισε, επίσης, την αμεσότητα στην αντίδραση της Κυβέρνησης, όσον αφορά τα μέτρα για τους πυρόπληκτους.

Ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ, Μάριος Καρογιάν, είπε ότι «δεν είναι η πρώτη φορά που υπήρξαν πυρκαγιές αλλά το περίεργο είναι ότι οι σημερινοί κριτές είναι εκείνοι που στις προηγούμενες περιόδους ήταν οι κρινόμενοι».

Ανέφερε ότι «αυτοί που σήμερα επιτίθενται με σφοδρότητα στην Κυβέρνηση, στους Υπουργούς και τους υπηρεσιακούς ήταν οι ίδιοι που υπεραμύνονταν των Υπουργών και υπηρεσιακών όταν εκείνοι ήταν στην Κυβέρνηση».

Ο κ. Καρογιάν είπε ότι «είναι γεγονός ότι υπήρξαν αδυναμίες, κενά, αλλά «υπήρξαν και βελτιώσεις» σε σχέση με προηγουμένως.

Πρόσθεσε ότι η ΔΗΠΑ έθεσε εδώ και χρόνια την ανάγκη να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας συντονισμού και διαχείρισης.

Ανέφερε πως εισηγήθηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να φέρει η Κυβέρνηση προτάσεις, εισηγήσεις, όπως επίσης και τα κόμματα, ούτως ώστε «να υπάρξει ο εθνικός σχεδιασμός που θα εφαρμόζεται από όλες τις Κυβερνήσεις.

Ο κ. Καρογιάν είπε ότι «εκεί και όπου επιβεβαιώνεται ότι υπήρξαν πολιτικές ή τεχνοκρατικές ή οποιεσδήποτε ευθύνες να αποδοθούν».

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Μαρίνος Μουσιούττας, διερωτήθηκε τι κατάλαβε ο κόσμος από όλα αυτά που λέγονται. «Ανταλλάσσονται αιχμές ο ένας έναντι του άλλου», ανέφερε, και πρόσθεσε ότι «είναι σε ξεπεσμό που καταλήξαμε».

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, επεσήμανε ότι η πρόληψη στοιχίζει λιγότερο και σε χρήμα και σε ψυχολογία από ότι η διαχείριση. Σημείωσε ότι εντόπισε τα άμεσα αντανακλαστικά και τις γρήγορες κινήσεις της Κυβέρνησης για τα μέτρα που λήφθηκαν, κάτι που φαίνεται, όπως είπε, και με όσα λένε οι κοινοτάρχες, που φαίνονται ικανοποιημένοι.

Ο κ. Παπαδούρης αναφέρθηκε, ακόμη, στα προβλήματα που έθεσε ενώπιον προηγούμενης συνεδρίασης ο Αρχιπύραρχος, σε σχέση με τη διαχείριση των πυρκαγιών της υπαίθρου από την Πυροσβεστική, χωρίς να δίνονται η απαραίτητη στελέχωση και οι πόροι, και είπε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό μέχρι σήμερα.

Απευθυνόμενος στον Υπουργό Εσωτερικών, ρώτησε αν εξετάστηκε το ζήτημα αύξησης του ποσού που δίνεται σε όσους δεν είχαν αδειοδοτημένες κατοικίες. Απευθυνόμενος προς την Αστυνομία ρώτησε τι γίνεται για τον εντοπισμό όσων πετούν τσιγάρα από το αυτοκίνητο.

Έθεσε, τέλος, κι αυτός με τη σειρά του, το ζήτημα του συντονιστή, ρωτώντας ποιος είναι αυτός για την επόμενη πυρκαγιά.

Ο ανεξάρτητος Βουλευτής, Ανδρέας Θεμιστοκλέους επανέλαβε τη θέση του για δημιουργία ενιαίας αρχής αντιμετώπισης, καθώς ο κατακερματισμός των υπηρεσιών και των ευθυνών πρέπει να σταματήσει, όπως είπε. Μίλησε για ανάγκη αναδιάρθρωσης της πολιτικής προστασίας, σημειώνοντας ότι ένας πρέπει να αποφασίζει και να έχει την ευθύνη.

Εξέφρασε, ακόμα, την άποψη, ότι είναι αφελές να πιστεύει κάποιος ότι «δύο αποτσίγαρα κάλυψαν τις πολιτικές ευθύνες» και ζήτησε τον διορισμό ερευνητικής επιτροπής με ανακριτικές εξουσίες.

Η ανεξάρτητη Βουλευτής, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, είπε ότι «δεν πιάνουμε κανένα από τους στόχους που έπρεπε να πιάσουμε, το σχέδιο μας δεν το πιάνουμε, ο προϋπολογισμός που βάζουμε δεν είναι αρκετός για να έχουμε προληπτικά μέτρα και να γίνουμε ικανοί».

Η κ. Ατταλίδου είπε ότι «εκείνο που πρέπει να παραδεχθούμε είναι ότι υπάρχει ανικανότητα να αντιμετωπίσουμε κρίσεις και πραγματικά τρέμω σε περίπτωση που θα γίνει κάτι σοβαρό και πόσους νεκρούς θα έχουμε».

Αναφέρθηκε στην ανάγκη να λυθεί το θέμα των σκυβαλότοπων και πρόσθεσε πως «αποτύχαμε πλήρως στο θέμα αυτό», ενώ διερωτήθηκε γιατί η Κύπρος υστερεί σε σχέση με τις άλλες χώρες της Μεσογείου στα ποσά του προϋπολογισμού για θέματα περιβάλλοντος.

