Απαντήσεις στα ερωτήματά τους για την πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό αναμένουν κατά τη σημερινή κοινή συνεδρίαση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εσωτερικών, Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος οι Βουλευτές.

Πρόκειται για την δεύτερη συνεδρίαση που καταπιάνεται με το θέμα αυτό και, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εσωτερικών, αναμένεται ότι θα χρειαστεί και τρίτη συνεδρίαση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Ο κ. Δαμιανού, σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ την Τρίτη ανέφερε ότι, αφού κατά την πρώτη συνεδρίαση, στις 5 Αυγούστου, ακούστηκαν οι θέσεις των Υπουργών, στη συνεδρίαση της Παρασκευής θα δοθεί ο λόγος στους υπόλοιπους επισκέπτες. «Δε θα είναι συζήτηση στην επιφάνεια, αλλά επί της ουσίας», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών.

Σημείωσε, ότι εκτιμά πως περί τα μέσα Σεπτεμβρίου θα προγραμματιστεί και η τρίτη συνεδρίαση για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και προχωρήσει ο κοινοβουλευτικός έλεγχος με την ετοιμασία σχετικής έκθεσης.

Ερωτηθείς αν έχουν απαντηθεί ήδη κάποια από τα πολλά ερωτήματα που τέθηκαν κατά την πρώτη συνεδρίαση για το θέμα της πυρκαγιάς, είπε ότι εξ όσων γνωρίζει δεν έχουν λάβει ακόμα απαντήσεις και αναμένουν ότι απαντήσεις θα δοθούν κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, σημείωσε ότι αναμένουν να ακούσουν απαντήσεις στη σωρεία ερωτημάτων που τέθηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση και υπογράμμισε ότι «είναι σημαντικό να δοθούν ικανοποιητικές απαντήσεις, ιδίως στα θέματα για αποκατάσταση και προστασία περιοχής της περιοχής και για τον προγραμματισμό που απαιτείται για αναγέννηση της φύσης».

Ο κ. Θεοπέμπτου σημείωσε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει συντονισμός για τα έργα αποκατάστασης, καθώς στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι ιδιωτικές οι εκτάσεις που επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά.

Ως ιδιαίτερα σημαντική πτυχή ανέδειξε και τον σχεδιασμό για την εκτέλεση αντιδιαβρωτικών έργων, τα οποία όπως είπε επείγουν.

Και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας, Γιαννάκης Γαβριήλ, επεσήμανε στις δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ την ανάγκη για προγραμματισμό και σχεδιασμό των έργων αποκατάστασης των περιοχών που πλήγηκαν. Υπογράμμισε, όμως, και την ανάγκη για θέσπιση μέτρων για στήριξη της υπαίθρου, τόσο άμεσα, για ανακούφιση των πληγέντων, όσο και μακροπρόθεσμα.

Επεσήμανε ότι θα πρέπει να δοθούν κίνητρα που να είναι δεσμευτικά, ώστε να διασφαλίζουν ότι θα παραμείνει ο πληθυσμός στην ύπαιθρο. Ταυτόχρονα, όμως, είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα και για διευκόλυνση της δραστηριότητας όσων μένουν στην ύπαιθρο, φέρνοντας ως παράδειγμα την εγγραφή δρόμων σε αγροτικές περιοχές. Ως σημαντική παράμετρο για ανέδειξε και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας για διευκόλυνση των διαδικασιών, πρωτίστως για τις πληγείσες περιοχές, αλλά και γενικότερα για την ύπαιθρο.

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής έχουν κληθεί οι Υπουργοί Εσωτερικών, Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Άμυνας και Δικαιοσύνης, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, εκπρόσωποι, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Υγείας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, του Υφυπουργείου Τουρισμού, όπως επίσης και ο Γενικός Ελεγκτής.

Επίσης, στη συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν ο Αρχηγός Αστυνομίας, ο Αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, ο Αρχηγός Εθνικής Φρουράς, ο Διοικητής της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ), ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η Διοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας και εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το παρών στη συνεδρίαση θα δώσουν και οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης των περιοχών που επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά. Πέρα από τους Προέδρους Κοινοτικών Συμβουλίων, έχουν κληθεί η Αναπληρώτρια Έπαρχος Λεμεσού, η Έπαρχος Πάφου, οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Λεμεσού και Πάφου, εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων και της Ένωσης Κοινοτήτων, ο Πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Λεμεσού, όπως και ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων.

Προσκλήθηκαν, επίσης, εκπρόσωποι περιβαλλοντικών και αγροτικών οργανώσεων, καθώς και εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού και του Σώματος Εθελοντών SupportCY.