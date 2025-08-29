Την ανησυχία του για τη διαχείριση της πιθανής προσχώρησης εν ενεργεία βουλευτή στο Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει με επιστολή του ο Χρίστος Ορφανίδης, τονίζοντας την απουσία ενημέρωσης των συλλογικών οργάνων. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται, οι φήμες για συναντήσεις του βουλευτή υπήρχαν πριν από τη δημοσιοποίηση των αποφάσεών του, ωστόσο οι αρμόδιοι του κόμματος δεν είχαν ενημερωθεί επίσημα.

Στο πλαίσιο αυτό, το στέλεχος επισημαίνει ότι στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον καταξιωμένα στελέχη που επί χρόνια στηρίζουν το κόμμα και την ηγεσία του, και ζητά να αναγνωριστεί η προσφορά τους. Όπως τονίζει, η παράλειψη σεβασμού προς τα στελέχη αυτά ενδέχεται να προκαλέσει εσωστρέφεια και αρνητικές συνέπειες για το κόμμα.

Με γνώμονα το καλό του κόμματος, της ιστορίας και των αρχών του, ζητείται η άμεση σύγκλιση των αρμόδιων οργάνων για να εξεταστεί το ζήτημα και να ληφθούν αποφάσεις με διαφάνεια.

