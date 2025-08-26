Ανοικτές για όλους - μεταξύ των οποίων και του Ανδρέα Αποστόλου - είναι οι πόρτες της ΕΔΕΚ, ανέφερε σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του κόμματος Νίκος Αναστασίου, μετά τη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου για συζήτηση του ζητήματος που προέκυψε με τον βουλευτή Λάρνακας.

Το Πολιτικό Γραφείο συζήτησε το θέμα στα γραφεία της ΕΔΕΚ στη Λεμεσό. Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας, ο Πρόεδρος του κόμματος ανέφερε ότι οι πόρτες της ΕΔΕΚ παραμένουν ανοικτές για όλους. «Καλώ όλα τα στελέχη, τους φίλους, υποστηρικτές να έρθουν στο κόμμα, να σταθούν δίπλα από το κόμμα αυτές τις δύσκολες ιστορικά στιγμές που περνά. Εύχομαι, αυτά τα οποία ακούγονται τις τελευταίες μέρες, ότι ο κύριος Αποστόλου έχει έρθει σε συμφωνία με συγκεκριμένο πολιτικό χώρο να διαψευστούν και να είναι ο πρώτος που θα επιστρέψει στο κόμμα» πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, κατά πόσον θεωρεί ότι υπάρχει περιθώριο για επιστροφή του Ανδρέα Αποστόλου παρόλο που ο ίδιος θεωρεί πως το κόμμα τον έθεσε εκτός, ο κ. Αναστασίου είπε ότι «η ΕΔΕΚ και όλα τα κόμματα που συμμετέχει ο κύριος Αποστόλου είναι τα όργανα που λαμβάνουν τις πολιτικές αποφάσεις, είναι μέλος σε αυτά τα όργανα και ποτέ δεν εκδιώχθηκε από κανένα χώρο». «Οι πόρτες δεν κλείνουν για κανέναν στην ΕΔΕΚ», είπε.

Σε σχόλιο ότι η μη παρουσία του στη σημερινή συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου στέλνει κάποιο μήνυμα, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ απάντησε «βεβαίως».

Ερωτηθείς αν θα επιδιώξει κάποια επικοινωνία μαζί του δεδομένης της απόφασης να κρατήσει ανοικτές τις πόρτες του κόμματος, ο Νίκος Αναστασίου είπε «παραμένει μέλος των συλλογικών οργάνων και μπορεί οποιαδήποτε ώρα -και σήμερα είχε κληθεί- και είναι δικαίωμα του ιδίου να αποφασίσει εντός του κόμματος. Εγώ βεβαίως θα επιδιώξω».

Σε ερώτηση κατά πόσο θα ζητηθεί από τον Ανδρέα Αποστόλου η βουλευτική του έδρα, ο κ. Αναστασίου απάντησε ότι αυτό θα φανεί στην πορεία.

Πηγή: ΚΥΠΕ