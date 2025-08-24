Σε παραίτηση καλεί η ΕΔΕΚ τον Ευρωβουλευτή, Φειδία Παναγιώτου, στον απόηχο του Podcast για τη θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου.



Αυτούσια η ανακοίνωση της ΕΔΕΚ:

Οι δεκαπέντε μήνες θητείας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του κ. Φειδία Παναγιώτου, έχουν επιβεβαιώσει αυτούς που προειδοποιούσαν ότι η ψήφος δεν πρέπει να χαραμίζεται σε κενού περιεχομένου, απολίτικους, δήθεν αντισυμβατικούς υποψήφιους.

Η δράση του ως ευρωβουλευτής είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Δεν έχει παράγει τίποτε προς όφελος του ευρωπαίου πολίτη και βεβαίως δεν έχει πράξει τίποτε προς όφελος αυτών που τον ψήφισαν.

Και όταν υπάρχει ίχνος δράσης, αυτή είναι ντροπιαστική για την Κύπρο, για τα θέσμια και για την ίδια την ιδιότητα του ευρωβουλευτή και στο μόνο που αποσκοπεί ως ευρωβουλευτής είναι να στηρίξει την κύρια ενασχόληση του, δηλαδή τις δραστηριότητες του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και τις συνεντεύξεις τύπου podcast.

Στο πλαίσιο αυτής της ενασχόλησης, από την οποία προφανώς αποκομίζει οικονομικά οφέλη, έχει περιπέσει σε γκάφες, έχει υιοθετήσει και προωθήσει τουρκική προπαγάνδα, έχει πλήξει την Κυπριακή Δημοκρατία και τον αγώνα αυτού του λαού για απαλλαγή από την κατοχή και έχει στηρίξει εξωφρενικές ιστορικές ανακρίβειες, όπως την πρόσφατη συνέντευξη με θύμα τη θυσία του Σταυραετού του Μαχαιρά, Γρηγόρη Αυξεντίου.

Δυστυχώς, η πλάκα έχει τίμημα.

Ο κ. Παναγιώτου έχει αποδειχτεί επικίνδυνος για την Κύπρο, το λαό της, για την υπόθεση της Κύπρου.

Ως εκ τούτου, η καλύτερη υπηρεσία που μπορεί να προσφέρει ο Φειδίας Παναγιώτου στην Κύπρο, είναι να παραιτηθεί.

