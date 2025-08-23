Η κυβέρνηση διαχειρίζεται την μείωση της ζημιάς, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργος Παπαναστασίου, αναφερόμενος στο τερματικό στο Βασιλικό.

«Η νυν κυβέρνηση διαχειρίζεται τον περιορισμό της ζημιάς αυτή τη στιγμή όσον αφορά το έργο» είπε απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ με αφορμή δημοσίευμα του τηλεοπτικού σταθμού OMEGA ότι έχουν εντοπιστεί σοβαρά τεχνικά προβλήματα του έργου από τον συντονιστή του έργου.

Σημειώνεται ότι τεχνικός σύμβουλος που διορίστηκε ετοιμάζει έκθεση για το τερματικό στο Βασιλικό, η οποία θα ολοκληρωθεί σύντομα.

Ο κ. Παπαναστασίου τόνισε ότι οι οποιεσδήποτε ευθύνες γύρω από τους σχεδιασμούς και τις τεχνικές αποφάσεις θα πρέπει να αποδοθούν. «Μπορεί να θέτουν θέματα ασφάλειας κατά την λειτουργία του όλου έργου», σημείωσε.

Αναμένουμε, πρόσθεσε ο Υπουργός, την έκθεση που θα υποβάλει ο τεχνικός σύμβουλος προς την Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερίου, ΕΤΥΦΑ.

Αμέσως μετά, η ΕΤΥΦΑ θα την υποβάλει προς το Υπουργείο και το Υπουργείο θα αποφασίσει τα επόμενα βήματα.

Τόνισε ότι «οι οποιεσδήποτε ευθύνες θα πρέπει να αποδοθούν γύρω από αυτούς τους σχεδιασμούς και τις τεχνικές αποφάσεις οι οποίες, μπορεί να θέτουν θέματα ασφάλειας κατά την λειτουργία του όλου έργου».

Σχετικά με το πλοίο "Προμηθέας" είπε ότι αυτό βρίσκεται στην Μαλαισία και επιδέχεται τις αλλαγές που χρειάζεται για την εγκατάσταση των συστημάτων που έλειπαν ώστε να θεωρηθεί πλωτή μονάδα αεριοποίησης.

Αυτή στιγμή, πρόσθεσε, αναζητείται τερματικό για να γίνουν τα δοκιμαστικά για τις αποδόσεις της πλωτής μονάδας αεριοποίησης.

«Ο Προμηθέας βρίσκεται στην Μαλαισία και επιδέχεται τις αλλαγές που χρειάζεται για την εγκατάταση των συστημάτων τα οποία έλειπαν ώστε να θεωρηθεί πλωτή μονάδα αεριοποίησης και αναμένεται εντός Οκτωβρίου. Αναζητείται αυτή τη στιγμή τερματικό για να γίνουν τα δοκιμαστικά για τις αποδόσεις της πλωτής μονάδας αεριοποίησης», ανέφερε ο Υπουργός στο ΚΥΠΕ.

