Όλα τα στοιχεία και οι αριθμοί δείχνουν ότι αποδίδει η μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης, επεσήμανε ο Υφυπουργός Μετανάστευσης.

Σε δηλώσεις στο κρατικό ραδιόφωνο, ο κύριος Ιωαννίδης είπε ότι στόχος είναι να υπάρχει ένα βιώσιμο σύστημα πολιτικής ασύλου.

Όπως είπε, από τον φετινό Ιανουάριο έως σήμερα υπήρξαν 1900 αφίξεις και νέες αιτήσεις ασύλου και 8500 χιλιάδες επαναπατρισμοί και επαναγκαταστάσεις.

Ο υφυπουργός μετανάστευσης είπε ότι παράτυποι μετανάστες ξεκινούν από χώρες της Αφρικής και διοχετεύονται από διακινητές, μέσω κατεχομένων, στις ελεύθερες περιοχές.

Πρόσθεσε ότι απελάθηκαν και άτομα που επέδειξαν εγκληματική προβατική συμπεριφορά και ότι στο χώρο φιλοξενίας Πουρνάρα διαμένουν τώρα 250 άτομα, σε σύγκριση με τρεις χιλιάδες το 2022.