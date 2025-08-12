Με απάντηση προς το ΑΚΕΛ και το ΒΟΛΤ, ο βουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλάς, υποστήριξε ότι η Πρόεδρος της Βουλής αναφερόταν στους δολοφόνους του Ισαάκ και του Σολωμού, τον κατοχικό στρατό και την Τουρκία, κατηγορώντας τους πολιτικούς του αντιπάλους για προπαγάνδα βασισμένη σε «κομμένα βιντεάκια».

Αυτούσια η δήλωση:

Παραμονές της 2ης εισβολής και με τις μνήμες ζωντανές από τα τραγικά γεγονότα του 1974 και του 1996, το ΑΚΕΛ και το ΒΟΛΤ μας ζητούν να κάνουμε ομόνοια με τους δολοφόνους του Ισαάκ και του Σολωμού.

Γιατί οι «απέναντι» στους οποίους αναφέρθηκε η Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, είναι οι δολοφόνοι, ο κατοχικός στρατός και η Τουρκία που αρνείται να εκτελέσει τα εντάλματα σύλληψης, για να κυκλοφορούν ελεύθεροι εδώ και 29 χρόνια.

Ας ακούσουν ολόκληρη την ομιλία και όχι να οικοδομούν την προπαγάνδα τους σε «κομμένα βιντεάκια».

Τέτοιες μέρες ειδικά, ντρέπεται και η ντροπή μαζί τους!

Επισυνάπτεται σχετικό βίντεο από την ομιλία της Προέδρου του ΔΗΣΥ.

