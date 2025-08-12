Με έντονη κριτική προς την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, το ΑΚΕΛ καταδικάζει τη ρητορική που στρέφεται κατά των Τουρκοκυπρίων, τονίζοντας ότι ο πραγματικός εχθρός παραμένει η κατοχή και η διχοτόμηση της Κύπρου.

Σε γραπτή δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, Γιώργου Κουκουμά, επισημαίνεται πως τέτοιες δηλώσεις όχι μόνο υπονομεύουν την προσπάθεια για λύση του Κυπριακού αλλά και προωθούν την εθνικιστική πατριδοκαπηλία, απειλώντας την ειρηνική συνύπαρξη του κυπριακού λαού.

Αυτούσια η γραπτή δήλωση του Γιώργου Κουκουμά:

Τραγικό ότι χρειάζεται να υποδειχθεί στην Πρόεδρο του ΔΗΣΥ ότι εχθρός μας είναι η κατοχή, όχι οι Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες μας

Είναι τραγικό ότι χρειάζεται να υποδειχθεί στην Πρόεδρο του ΔΗΣΥ ότι εχθρός μας είναι η κατοχή και η διχοτόμηση, όχι οι Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες μας που είναι μέρος του κυπριακού λαού. Αυτό όμως προκύπτει μετά την δήλωση της Προέδρου του ΔΗΣΥ ότι «δεν πρέπει να έχουμε διχόνοια μεταξύ μας, αλλά με τους απέναντι». Είτε η ηγεσία του ΔΗΣΥ νομίζει ότι με τέτοιες δηλώσεις θα ανακόψει τις διαρροές τους προς το ΕΛΑΜ, είτε αυτά τα ιδεολογήματα είναι τα πραγματικά πιστεύω της Πινδάρου, το σίγουρο είναι ένα: ο Συναγερμός επιλέγει να κινηθεί ακόμα πιο εθνικιστικά και να παίξει ξανά με το χαρτί της πατριδοκαπηλίας, αδιαφορώντας για τη ζημιά που προξενεί στην υπόθεση του Κυπριακού.

Σε κάθε περίπτωση όμως, η κα Δημητρίου θα έπρεπε να αναλογιστεί, αν μη τι άλλο, ότι είναι πολιτειακή αξιωματούχος του δικοινοτικού κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα έπρεπε επίσης να αναλογιστει αν αυτά είναι τα μηνύματα που πρέπει να στέλνει η ελληνοκυπριακή πολιτική ηγεσία σε μια ευαίσθητη, για το μέλλον του Κυπριακού, περίοδο. Να αναλογιστεί, πρωτίστως, αν τέτοια ρητορική συνάδει ή υπονομεύει την προσπάθεια για λύση του Κυπριακού, στη συμφωνημένη βάση και πλαίσιο, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος της απελευθέρωσης κι επανένωσης της πατρίδας μας.