Η Κύπρος παραμένει προσηλωμένη στην περαιτέρω ενίσχυση της ΕΕ, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών σε σημερινή του ανάρτηση στην πλατφόρμα X, για την 21η επέτειο της ένταξης της χώρας στην Ένωση.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, την 1η Μαΐου 2004, η Κύπρος έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Είκοσι ένα χρόνια μετά, η δέσμευσή μας στο ευρωπαϊκό εγχείρημα παραμένει αταλάντευτη. Η Κύπρος προετοιμάζεται ενεργά για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026», σημειώνεται σχετικά.

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στην περαιτέρω ενίσχυση της ΕΕ, με οδηγό τη δέσμευσή μας στις κοινές μας αρχές και αξίες», καταλήγει η ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών.

On 1st May 2004, #Cyprus became a member of the #EuropeanUnion.



Twenty one years on, our commitment to the European project remains steadfast.



Cyprus is actively preparing to assume the Presidency of the Council of the European Union in the first half of 2026.



