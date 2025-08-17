Οι Ευρωπαίοι ηγέτες που αποτελούν τον «συνασπισμό των προθύμων» πρόκειται να πραγματοποιήσουν νέα τηλεδιάσκεψη την Κυριακή, ενόψει των κρίσιμων συνομιλιών μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο συνασπισμός – υπό την προεδρία του Βρετανού Κιρ Στάρμερ, του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και του καγκελαρίου της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς επιδιώκει συγκεκριμένη δέσμευση από τον Τραμπ για εγγύηση ασφάλειας που θα λειτουργήσει ως ισχυρό ανάχωμα σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας, σύμφωνα με το SkyNews.

O Βλάντιμιρ Πούτιν δεν απειλήθηκε επαρκώς με αμερικανικά αντίποινα, είναι κυρίαρχη διαπίστωση στην ευρωπαϊκή αποτίμηση και τα «μαθήματα» από τη διμερή συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα, «επιβάλλουν εγγυήσεις ασφαλείας», για την Ουκρανία.

Ευρωπαίοι ηγέτες θα αποφασίσουν εντός των προσεχών ωρών εάν θα συνοδεύσουν τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον για τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα, δήλωσε το Σάββατο ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.

Ερωτηθείς εάν ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα μπορούσε να συνοδεύσει τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, ο Βάντεφουλ είπε πως αρκετοί ευρωπαίοι ηγέτες θα ήταν πρόθυμοι να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ με τον ουκρανό πρόεδρο εφόσον αποφασιστεί κάτι τέτοιο.

Πού θα πάει η γραμμή του μετώπου

«Σκυθρωπός» ο Τραμπ παραιτήθηκε από το αίτημά του για κατάπαυση του πυρός υπέρ της επιδίωξης μιας πλήρους ειρηνευτικής συμφωνίας, οδηγώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες να διαμηνύουν ο ένας μετά τον άλλον, ότι πρέπει να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση στη Ρωσία, καθώς ο Ζελένσκι οδηγείται σε διαπραγματευτική παγίδα τη Δευτέρα στην Ουάσιγκτον.

Την περιοχή του Ντονμπάς, η οποία περιλαμβάνει το Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ διεκδικεί ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν στις εδαφικές παραχωρήσεις που ζητά από το Κίεβο για να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως αποκαλύπτουν πηγές λίγα 24ωρα μετά τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα.

Αναμένει επίσης από την Ουκρανία να αποσύρει τις δυνάμεις της από περιοχές του Ντονμπάς που δεν βρίσκονται σήμερα υπό τον έλεγχο των στρατευμάτων της Μόσχας.

Σε αντάλλαγμα, οι ρωσικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από κατεχόμενα εδάφη στις βορειοανατολικές περιφέρειες Σούμι και Χάρκοβο και «θα παγώσουν» τα μέτωπα στις νότιες περιφέρειες Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Το περίγραμμα της πρότασης Πούτιν αποκαλύφθηκε την επομένη της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα, που αποτελεί την πρώτη συνάντηση μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας και των ΗΠΑ από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Παραμένει άγνωστο προς το παρόν εάν η πρόταση αυτή αποτελεί σημείο εκκίνησης για μελλοντικές διαπραγματεύσεις ή τελική λύση που η Μόσχα θεωρεί αδιαπραγμάτευτη.

Σύμφωνα με πηγές του Reuters, ο Πούτιν επιδιώκει επίσης την επίσημη αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας στην Κριμαία, την οποία η Ρωσία προσάρτησε το 2014. Δεν έχει γίνει σαφές εάν αυτό θα σήμαινε αναγνώριση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ή από όλες τις δυνάμεις της Δύσης και την Ουκρανία. Το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του απορρίπτουν την επίσημη αναγνώριση της κυριαρχίας της Μόσχας στη χερσόνησο.

Συνταγματικά «μη κατοχυρωμένος» ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν είναι κατοχυρωμένος από το Σύνταγμα της χώρας του να συνομιλεί επί εδαφικών ζητημάτων εν καιρώ πολέμου, υπενθυμίζουν ευρωπαΙκά δημοσιεύματα.

Η πρόταση Πούτιν αποκλείει την κατάπαυση πυρός μέχρι να επιτευχθεί συνολική συμφωνία, μπλοκάροντας μια από τις βασικές απαιτήσεις του Ζελένσκι και σχετικά με τα σχέδια του Κρεμλίνου ο Ρώσος πρόεδρος φέρεται να παρουσίασε στον Τραμπ κατά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, μία ειρηνευτική πρόταση.

Η κυβέρνηση Ζελένσκι έχει ήδη απορρίψει οποιαδήποτε παραχώρηση εδαφών – συμπεριλαμβανομένων του Ντονέτσκ που το Κίεβο θεωρεί «κλειδί» για την αποτροπή ρωσικών επιθέσεων βαθύτερα στην ουκρανική επικράτεια.

Ρωσικά στρατεύματα κατέχουν περιοχές του Σούμι και του Χαρκόβου συνολικής έκτασης περίπου 440 τετραγωνικών χιλιομέτρων, σύμφωνα με τον χάρτη που παρουσιάζει ο ουκρανικός ιστότοπος Deep State. Η Ουκρανία ελέγχει περίπου 6.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην περιοχή του Ντονμπάς.

