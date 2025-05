Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνος Κόμπος υπέγραψε σήμερα στο Ντουμπάι διμερή διευθέτηση με τον Assistant Minister for Development Affairs and International Organisations των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κ. Sultan Al Shamsi για τη μεταφορά κινητών μονάδων αφαλάτωσης στην Κύπρο.

Με τη διευθέτηση αυτή, η Κύπρος θα είναι σε θέση να αυξήσει την ημερήσια παραγωγή αφαλατωμένου νερού κατά δεκαπέντε χιλιάδες κυβικά μέτρα.

Το Υπουργείο Εξωτερικών επιθυμεί να ευχαριστήσει τις αρχές της φίλης χώρας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την άμεση ανταπόκριση στο σχετικό αίτημα της Κύπρου, γεγονός το οποίο καταδεικνύει τη στρατηγική εταιρική σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δύο κρατών, καθώς και την ιδιαίτερη επικέντρωση των κοινών πρωτοβουλιών σε θέματα που επηρεάζουν καθοριστικά την καθημερινότητα των πολιτών.

📍Dubai ~ Signing of the Arrangement between UAE and Cyprus for the transfer of desalination units from 🇦🇪 to 🇨🇾 pic.twitter.com/26QZaLUbKc