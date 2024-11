Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι, που είχε σήμερα, Τετάρτη.

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε, επίσης, την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να συμβάλει με οποιονδήποτε τρόπο της ζητηθεί -λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι το κράτος μέλος της ΕΕ πλησιέστερα στην περιοχή, αλλά και ότι είναι το κράτος που διατηρεί άριστες σχέσεις με όλα τα κράτη στην περιοχή - τόσο στην εφαρμογή της συμφωνίας όσο και σε όποιο άλλο θέμα της ζητηθεί.

Από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου, αφού ευχαρίστησε για την επικοινωνία και το συνεχές και αδιάλειπτο ενδιαφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενημέρωσε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για τις λεπτομέρειες της συμφωνίας και, ειδικότερα, τον τρόπο παρακολούθησης της υλοποίησης των όσων έχουν συμφωνηθεί.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο Πρωθυπουργός Μικάτι συμφώνησαν όπως διατηρήσουν τη συχνή επικοινωνία που ήδη έχουν.

«Η Κύπρος θα συνεχίσει να στηρίζει την ενίσχυση των θεσμών στον Λίβανο»

«Η Κύπρος θα συνεχίσει να στηρίζει τον Λίβανο στην ενίσχυση των θεσμών του κράτους, συμπεριλαμβανομένων και των Ενόπλων Δυνάμων του Λιβάνου», αναφέρει σε ανάρτησή του στο X ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, χαιρετίζοντας την ανακοίνωση για συμφωνία εκεχειριας μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.

«Χαιρετίζω ολόψυχα την ανακοίνωση της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ», αναφέρει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι «ο διαμεσολαβητικός ρόλος των ΗΠΑ και της Γαλλίας προς τον σκοπό αυτό υπήρξε ανεκτίμητος».

