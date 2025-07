Ο απολογισμός της έκρηξης σε πρατήριο βενζίνης, που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Ρώμη, αυξάνεται σε τουλάχιστον 21 τραυματίες, ανάμεσά τους και κάτοικοι της περιοχής, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από την αστυνομία και την ώρα αυτή συνεχίζονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που προκλήθηκε από την έκρηξη.

BREAKING 🚨 ⚠️



The explosion at the gas station in Rome, Italy has left at least 10 people injured pic.twitter.com/aUDDunYHCJ