Σε ισχύ τέθηκε στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης η συμφωνία για εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Η συμφωνία, με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ και της Γαλλίας, ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και θα έχει μια αρχική διακοπή 60 ημερών στις μάχες που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες Λιβανέζους και έχει εκτοπίσει περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους.

Θα επιτρέψει επίσης σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και από τις δύο πλευρές των συνόρων να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

The Residents of Southern Lebanon have started making their way back to their Homes after the announcement of the Ceasefire. pic.twitter.com/KDhPYHbWRp