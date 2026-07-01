Στην κορυφή του βέλους του Empire State Building σκαρφάλωσε ένα ζευγάρι και ξεδίπλωσε ένα τεράστιο πανό με ένα σύνθημα υπέρ της παγκόσμιας ειρήνης. Στη συνέχεια ο άνδρας έκανε πρόταση γάμου στη γυναίκα με τους δυο τους να κατεβαίνουν στο έδαφος και να συλλαμβάνονται.

Η 33χρονη Άντζελα Νικολάου και ο 32χρονος Βάνια Μπέρκους κρατούσαν ένα μαύρο πανό με ένα μήνυμα γραμμένο με λευκά, κεφαλαία γράμματα: «Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για δύναμη, ο κόσμος βιώνει ειρήνη». Οι δύο ακτιβιστές, ντυμένοι με αμάνικα, μαύρα μπλουζάκια, κρατιούνταν από την κεραία, στην άκρη του βέλους, κοντά στο κόκκινο φως που βρίσκεται στην κορυφή του κτιρίου, σε ύψος 443 μέτρων από το πεζοδρόμιο, στο κεντρικό Μανχάταν.



Σύμφωνα με την New York Post, αφού έκατσαν στην κορυφή για περίπου 30 λεπτά, κατέβηκαν προς την πλατφόρμα και ο Μπέρκους γονάτισε και έξανε πρόταση γάμου στην Άντζελα, που δημοσίευσε και το δαχτυλίδι στο Instagram.





BREAKING: Masked couple climbs the Empire State Building, and it appears to be for a proposal.



The 2 individuals climbed to the top of the building's antenna, 1,454 feet above the ground, and held up a flag that read, "When the power of love beats the love of power, the world… pic.twitter.com/1VTaFWGDE4 — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) July 1, 2026

WATCH: Masked individuals climb Empire State Building and unfurl banner reading ‘When the power of love beats the love of power the world knows peace’ pic.twitter.com/rLohX2VeOE — Rapid Report (@RapidReport2025) July 1, 2026





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Πηγή: Πρώτο Θέμα