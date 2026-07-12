Πρόσθετα έργα ύψους 61,7 εκατομμυρίων ευρώ για τα δημόσια νοσηλευτήρια αποφάσισε η Κυβέρνηση, ανεβάζοντας τη συνολική επένδυση στις δημόσιες υποδομές υγείας στα 206,7 εκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε την Κυριακή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε οπτικογραφημένο μήνυμά του.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η απόφαση έρχεται σε συνέχεια των έργων υποδομής ύψους 145 εκατομμυρίων ευρώ που έχουν ήδη ανακοινωθεί και υλοποιούνται, περιλαμβανομένης της ανέγερσης νέου Νοσοκομείου στην Πόλη Χρυσοχούς.

Όπως είπε, τα νέα έργα αφορούν τη δεύτερη και τρίτη φάση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Αθαλάσσας, τη δημιουργία νέας Μονάδας Λοιμωδών Νοσημάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, την αναβάθμιση της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και του Παθολογικού Τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, μαζί με νέους χώρους για την Καρδιολογική και την Πνευμονολογική Κλινική, καθώς και σημαντικές εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης στο Νοσοκομείο Τροόδους.

«Η επένδυσή μας στον τομέα της Υγείας συνεχίζεται με σχέδιο, με πλάνο, με έργα σε ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο», ανέφερε ο Πρόεδρος.

Πρόσθεσε ότι τα έργα αφορούν όλες τις επαρχίες και αποσκοπούν στην αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους ασθενείς, αλλά και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των επαγγελματιών υγείας.

Ο Πρόεδρος δήλωσε, ακόμη, ότι η Κυβέρνηση μπορεί να προχωρεί σε τέτοιες επενδύσεις λόγω της «υπεύθυνης οικονομικής πολιτικής», η οποία, όπως είπε, επιτρέπει την επιστροφή των οφελών της ανάπτυξης στην κοινωνία μέσω επενδύσεων στους τομείς της Υγείας, της Παιδείας, της Κοινωνικής Πολιτικής και της Στεγαστικής Πολιτικής.







Πηγή: ΚΥΠΕ