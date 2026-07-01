Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως «ανυπομονεί» να πραγματοποιήσει την πρώτη πτήση του σήμερα με το νέο του Air Force One, ευχαριστώντας το Κατάρ για αυτό το αμφιλεγόμενο δώρο ενός πολυτελούς αεροσκάφους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε πως οι ΗΠΑ «δεν θα μπορούσαν να κατασκευάσουν ένα αεροσκάφος όπως αυτό εδώ», παρά το γεγονός πως το αεροπλάνο, ένα Boeing 747-8 που τροποποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό, φτιάχτηκε αρχικά στη χώρα.

«Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, ανυπομονώ για αυτήν την πρώτη πτήση. Κανείς δεν έχει δει κάτι παρόμοιο», δήλωσε στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν, πριν από ένα ταξίδι στη Βόρεια Ντακότα (βόρειες ΗΠΑ) στο πλαίσιο των εορτασμών της 250ης επετείου της αμερικανικής ανεξαρτησίας.

«Μόλις το ολοκλήρωσαν. Το προσάρμοσαν για έναν πρόεδρο, κάτι που σημαίνει όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας και όλους τους εξελιγμένους εξοπλισμούς που διαθέτει. Είναι πολύ περίπλοκο, πραγματικά εξαιρετικό», συμπλήρωσε ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους από την αεροπορική βάση Andrews, κοντά στην Ουάσιγκτον.

Αυτή η δωρεά ενός αεροσκάφους ύψους πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, όπως εκτιμάται, από μια ξένη δύναμη, το Κατάρ έχει προκαλέσει σωρεία επικρίσεων σε επίπεδο ηθικό, συνταγματικό και ασφαλείας.

Η πλούσια χώρα του Κόλπου, που διαδραματίζει επίσης έναν σημαντικό ρόλο διαμεσολάβησης στις συνομιλίες ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, προσέφερε τον περασμένο χρόνο το αεροσκάφος. Έκτοτε υποβλήθηκε σε σημαντικές τροποποιήσεις και σε μια σειρά δοκιμών.

Το αεροσκάφος θα χρησιμεύσει ως μεταβατική λύση εν αναμονή της παράδοσης από την Boeing δύο νέων, ειδικά σχεδιασμένων Air Force One, τα οποία αναμένονται μέσα σε δύο χρόνια έπειτα από καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους.





NEW: President Trump boards the new Air Force One for the very first time.



The president debuted the upgraded aircraft as he departed for the opening of the Theodore Roosevelt Presidential Library, calling it a long-overdue replacement for the aging presidential fleet. pic.twitter.com/TrEcK0ZsjD — Fox News (@FoxNews) July 1, 2026

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ