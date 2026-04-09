Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα της παλαιοντολογίας ανατρέπεται, καθώς ένα απολίθωμα ηλικίας 300 εκατομμυρίων ετών που θεωρούνταν το αρχαιότερο χταπόδι, αποδεικνύεται ότι ανήκει σε διαφορετικό θαλάσσιο οργανισμό.

Η νέα μελέτη, την οποία επικαλείται το Associated Press, καταλήγει ότι το απολίθωμα του Pohlsepia mazonensis δεν είναι χταπόδι, αλλά συγγενής του ναυτίλος, ενός κεφαλόποδου με πλοκάμια και κέλυφος.

Το απολίθωμα που μπέρδεψε τους επιστήμονες για δεκαετίες

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Associated Press, ο ζωολόγος Τόμας Κλέμεντς από το Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ εξηγεί ότι το συγκεκριμένο απολίθωμα αποτελούσε για χρόνια επιστημονικό γρίφο.

«Είναι ένα απολίθωμα πολύ δύσκολο να ερμηνευθεί», δήλωσε, περιγράφοντας την εικόνα του ως μια «λευκή μάζα» που θυμίζει επιφανειακά χταπόδι βαθέων υδάτων.

Το απολίθωμα βρέθηκε στην περιοχή Mazon Creek στο Ιλινόις, μια τοποθεσία πλούσια σε ευρήματα από εποχές πριν την εμφάνιση των δεινοσαύρων.

Η τεχνολογία αποκάλυψε την αλήθεια για το «παράξενο σβώλο»

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν συγχρότρον για να εξετάσουν το εσωτερικό του απολιθώματος, αποκαλύπτοντας κρίσιμα στοιχεία.

Εντόπισαν τη λεγόμενη ραδούλα, δηλαδή, μια δομή με «δόντια» που διαθέτουν τα μαλάκια. Ωστόσο, κάθε σειρά είχε 11 δόντια, ενώ τα χταπόδια έχουν επτά ή εννέα.

«Αυτό έχει πάρα πολλά δόντια, οπότε δεν μπορεί να είναι χταπόδι», δήλωσε ο Κλέμεντς στο Associated Press.





Αναθεώρηση ρεκόρ και νέα δεδομένα για την εξέλιξη των ειδών

Η αρχική ταυτοποίηση του απολιθώματος ως χταπόδι το 2000 είχε προκαλέσει ανατροπή στις θεωρίες εξέλιξης, υποδηλώνοντας ότι τα χταπόδια εμφανίστηκαν πολύ νωρίτερα. Το επόμενο παλαιότερο απολίθωμα χταποδιού χρονολογείται μόλις πριν από 90 εκατομμύρια χρόνια.

Το ρεπορτάζ, αναφέρει επίσης ότι το Βιβλίο Γκίνες εξετάζει πλέον τα νέα δεδομένα, με τον αρχισυντάκτη Άνταμ Μίλγουορντ να κάνει λόγο για «συναρπαστική ανακάλυψη».

Το Μουσείο Φιλντ κερδίζει τελικά ένα σπάνιο επιστημονικό θησαυρό

Παρά την απώλεια του τίτλου, το απολίθωμα αποκτά νέα αξία. Όπως σημειώνει το Associated Press, το Μουσείο Φίλντ στο Σικάγο, όπου φυλάσσεται, διαθέτει πλέον ένα από τα αρχαιότερα δείγματα ναυτίλου με διατηρημένο μαλακό ιστό.

Ο Κλέμεντς υπογράμμισε ότι αυτή η εξέλιξη αποτελεί σημαντικό επιστημονικό όφελος, προσφέροντας νέα στοιχεία για την κατανόηση της εξέλιξης των κεφαλόποδων.



