Για δικαίωση μιας πολυετούς προσπάθειας κάνει λόγω το Κίνημα Οικολόγων για την απόφαση του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου που οδήγησε σε οριστικό λουκέτο στο Melios Zoo Park.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Η σημερινή απόφαση του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου, με την οποία απορρίπτεται η έφεση του ιδιοκτήτη του Melios Zoo Park και επικυρώνεται η πρωτόδικη απόφαση, επιβεβαιώνει οριστικά το κλείσιμο του συγκεκριμένου ζωολογικού κήπου. Η υπόθεση αφορά σοβαρές παραβάσεις που σχετίζονται με την αδειοδότηση, την ασφάλεια και τη λειτουργία του χώρου, καθώς και τη μη ανανέωση της άδειας λειτουργίας του.

Για το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου, η εξέλιξη αυτή συνιστά δικαίωση μιας σταθερής, διαχρονικής και τεκμηριωμένης θέσης αρχής. Εδώ και χρόνια, τα δύο κόμματα ανέδειξαν με συνέπεια την ανάγκη τερματισμού της λειτουργίας του Melios Zoo Park, επισημαίνοντας τόσο ζητήματα νομιμότητας όσο και σοβαρές ανησυχίες για την προστασία και την ευημερία των ζώων.

Οι θέσεις αυτές καταγράφηκαν επανειλημμένα μέσα από δημόσιες παρεμβάσεις και ανακοινώσεις, στις οποίες υπογραμμιζόταν ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν μπορούσε να παραμένει σε εκκρεμότητα επ’ αόριστον, ούτε να συνεχίζεται η ανοχή απέναντι σε μια προβληματική κατάσταση.

Η σημερινή δικαστική κατάληξη επιβεβαιώνει ότι δεν επρόκειτο για υπερβολική ή συγκυριακή πολιτική τοποθέτηση, αλλά για μια επίμονη και τεκμηριωμένη διεκδίκηση υπέρ της εφαρμογής του νόμου, της διασφάλισης της δημόσιας ασφάλειας και της ουσιαστικής προστασίας των ζώων. Παράλληλα, η υπόθεση ανέδειξε με σαφήνεια τις συνέπειες που προκύπτουν όταν οι διαδικασίες καθυστερούν, όταν οι έλεγχοι δεν είναι επαρκείς και όταν η νομιμότητα δεν εφαρμόζεται έγκαιρα — με τελικό αποτέλεσμα τη συνεχιζόμενη έκθεση των ζώων σε συνθήκες ακατάλληλες και επιβαρυντικές.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, σε κοινή πολιτική βάση με το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου, επαναλαμβάνει ότι ο σεβασμός προς τα ζώα δεν μπορεί να είναι επιλεκτικός ή περιστασιακός. Η προστασία της ζωής, η ευημερία των ζώων, η αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας και η έγκαιρη παρέμβαση των αρμόδιων αρχών αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές μιας σύγχρονης και ευνομούμενης πολιτείας.

Την ίδια ώρα, η εξέλιξη αυτή δεν σηματοδοτεί μόνο το τέλος μιας μακράς δικαστικής διαδικασίας, αλλά και μια σαφή υπενθύμιση των ευθυνών της Πολιτείας. Απαιτείται ουσιαστικός και συνεχής έλεγχος, συνέπεια στην εφαρμογή της νομοθεσίας και μηδενική ανοχή απέναντι σε πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο την ευημερία των ζώων. Παράλληλα, είναι αναγκαία η πλήρης διασφάλιση ότι η διαχείριση των ζώων που επηρεάζονται από την υπόθεση θα γίνει με τρόπο υπεύθυνο, ασφαλή και σύμφωνο με τις αρχές της ευζωίας.

Η υπόθεση του Melios Zoo Park αποτέλεσε για χρόνια ένα ανοιχτό τραύμα για όσους υπερασπίζονται τα δικαιώματα των ζώων. Η σημερινή απόφαση στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: οι παρανομίες, οι παραβιάσεις των όρων λειτουργίας και η υποβάθμιση της ευημερίας των ζώων δεν μπορούν πλέον να γίνονται ανεκτές.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου συνεχίζουν με συνέπεια να προωθούν μια πολιτική που θέτει στο επίκεντρο τον σεβασμό προς κάθε μορφή ζωής, την περιβαλλοντική ευθύνη, τα δικαιώματα των ζώων και την ανάγκη για ένα κράτος που εφαρμόζει τον νόμο χωρίς καθυστερήσεις, εκπτώσεις και ανοχές.

Τέλος, τα δύο κόμματα θέτουν ένα κρίσιμο ερώτημα και ζητούν άμεση και τεκμηριωμένη απάντηση από την Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος: ποια θα είναι η τύχη των ζώων που παραμένουν στον χώρο μετά το κλείσιμο του ζωολογικού κήπου;

Η απάντηση στο ζήτημα αυτό αποτελεί την πιο ουσιαστική πτυχή της επόμενης ημέρας. Τα δύο κόμματα δηλώνουν έτοιμα να συνδράμουν ενεργά, τόσο στη σωστή διαχείριση όσο και —εφόσον απαιτηθεί— στη μεταφορά των ζώων εντός ή εκτός Κύπρου, με γνώμονα την ασφάλεια, την ευημερία και την αποφυγή οποιασδήποτε περαιτέρω ταλαιπωρίας ή κακοποίησης.