Σημαντική αύξηση 25,2% σημείωσαν τον Σεπτέμβριο του 2025, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων, σε σύγκριση με τον περσινό Σεπτέμβριο, ενώ το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων οχημάτων αυξήθηκε στο 4,7% το 2025, από 3,6% το 2024 και των υβριδικών σε 44%, από 36,7%

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2025 της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων ανήλθαν τον Σεπτέμβριο του 2025 στις 5.544, σε σχέση με 4.428 τον Σεπτέμβριο του 2024.

Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 26,8% στις 4.364, από 3.442 τον Σεπτέμβριο 2024.

Αναφορικά με τις κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, η Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει ότι ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε κατά 3,6% την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2025 και έφτασε τις 40.212, σε σύγκριση με 38.819 κατά την ίδια περίοδο του 2024.

Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 3,2% και έφτασαν τις 31.325, σε σύγκριση με 30.344 την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 11.806 ή 37,7% ήταν καινούρια και 19.519 ή 62,3% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν αύξηση 32,6% στα 4.559.

Εξάλλου, το μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σαλούν στο σύνολο αυτής της κατηγορίας οχημάτων μειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2025 στο 42,8% (από 49,7% την αντίστοιχη περίοδο του 2024), όπως και το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων (από 9,9% το 2024 σε 8,5% το 2025).

Αντίθετα, αυξήθηκε το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων (από 3,6% το 2024 σε 4,7% το 2025) και των υβριδικών (από 36,7% σε 44,0%).

Επίσης, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 132 την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025, από 119 την ίδια περίοδο του 2024.

Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου αυξήθηκαν στις 4.569 την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με 4.311 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 6,0%.

Συγκεκριμένα, τα οχήματα ενοικίασης αυξήθηκαν κατά 17,5% στα 215, τα βαριά φορτηγά κατά 6,0% στα 534, τα ελαφρά φορτηγά κατά 5,7% στα 3.650, ενώ οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) παρέμειναν στα ίδια με τα περσινά επίπεδα, στους 170.

Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε μειώθηκαν στις 170 την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με 603 κατά την ίδια περίοδο του 2024.

Τέλος, οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε αυξήθηκαν κατά 20,1% στις 3.522 την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με 2.933 την ίδια περίοδο του 2024.

Πηγή: ΚΥΠΕ