Συνολικά 23 ακάλυπτες επιταγές, συνολικής αξίας €74.655 εκδόθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ), σε σύγκριση με 16 επιταγές συνολικής αξίας €52.891 τον προηγούμενο μήνα.

Το σύνολο των νομικών και φυσικών προσώπων που καταχωρήθηκαν στον προκαταρκτικό κατάλογο του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών (ΚΑΠ) για εκδότες ακάλυπτων επιταγών ανήλθε στα 13, εκ των οποίων 9 νομικά και 4 φυσικά πρόσωπα.

Τον αντίστοιχο μήνα του 2024 είχαν καταχωρηθεί στον προκαταρκτικό κατάλογο του ΚΑΠ 23 επιταγές, συνολικής αξίας €72.185.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, καταχωρήθηκαν στον προκαταρκτικό κατάλογο του ΚΑΠ 184 ακάλυπτες επιταγές, συνολικής αξίας €440.145, σε σύγκριση με 232 επιταγές την αντίστοιχη περσινή περίοδο, συνολικής αξίας €492.677. Οι ακάλυπτες επιταγές την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025 αφορούσαν 95 πρόσωπα (55 νομικά και 40 φυσικά).

Εξάλλου, ο αριθμός των προσώπων που καταχωρήθηκαν στο ΚΑΠ ανήλθαν το Σεπτέμβριο του 2025 στα 7, εκ των οποίων 1 νομικό, 5 φυσικά και 1 φυσικό πρόσωπο που ελέγχει νομικά πρόσωπα.

Κατά το εννεάμηνο του 2025 καταχωρήθηκαν στο ΚΑΠ συνολικά 87 πρόσωπα (30 νομικά, 23 φυσικά και 34 φυσικά που ελέγχουν νομικά πρόσωπα), σε σύγκριση με 163 πρόσωπα την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

