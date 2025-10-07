Με προειδοποιήσεις από τον Υπουργό Εργασίας να μην κανονικοποιηθούν οι ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών, συνεχίστηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας η συζήτηση για νέες προτάσεις νόμου που κατέθεσαν βουλευτές για αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών με δόσεις και για μεγαλύτερη ευελιξία μέχρι την έγκριση της σχετικής ρύθμισης.

Ο Υπουργός Εργασίας ανέφερε στην Επιτροπή ότι στο πρώτο σχέδιο ρύθμισης οφειλών συμμετείχαν 8.000 οφειλέτες με τις εισπράξεις να φθάνουν τα 58,5 εκ. ευρώ και στο δεύτερο 5.000, που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, να έχει εισπράξεις 30 εκ. ευρώ, περίπου. Στο πρώτο σχέδιο το 51,3% των συμμετεχόντων δεν ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις τους, ενώ το δεύτερο έχει ποσοστό μη συμμόρφωσης λίγο πάνω από 60%.

Η βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου ανέφερε στην Επιτροπή πως η πρότασή τους αποσκοπεί στη διευκόλυνση όσων έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, μέσα από μια πιο απλή διαδικασία που δεν θα παραβιάζει την αρχή της ισονομίας. «Θέσαμε την πρόταση για να ξεκινήσει ένας διάλογος, ώστε να καταλήξουμε σε μια συμφωνημένη μέθοδο ρύθμισης χωρίς υπερβολική γραφειοκρατία», σημείωσε.

Ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου τόνισε ότι οι εισφορές προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) αποτελούν τη μοναδική πηγή εσόδων του και είναι απαραίτητες για την καταβολή των παροχών. Πρόσθεσε ότι η ανάγκη για άμεση είσπραξη των τρεχουσών οφειλών είναι σημαντική ώστε να μπορούν να καταβάλλονται οι παροχές και τόνισε ότι οι προσωρινές διευθετήσεις της τελευταίας δεκαετίας, λόγω κρίσης και πανδημίας, δεν πρέπει να κανονικοποιηθούν.

«Δεν μπορεί να δημιουργείται η εντύπωση πως κάθε πέντε χρόνια θα υπάρχει ένα νέο σχέδιο ρύθμισης», προσθέτοντας ότι θα πρέπει να γίνει προσεκτική αξιολόγηση για το κατά πόσο τα προηγούμενα σχέδια λειτούργησαν αποτελεσματικά.

Όπως ανέφερε, στο πρώτο σχέδιο συμμετείχαν 8.000 οφειλέτες και στο δεύτερο 5.000. Το πρώτο σχέδιο απέφερε εισπράξεις ύψους 58,5 εκατ. ευρώ, με το 51,3% των συμμετεχόντων να μην ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Το δεύτερο σχέδιο, που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, έχει ποσοστό μη συμμόρφωσης λίγο πάνω από 60%, με εισπράξεις 39 περίπου εκατ. ευρώ. «Συνολικά έχουν εισπραχθεί περίπου 90 εκατ. ευρώ», είπε, προσθέτοντας πως στόχος είναι όλοι οι οφειλέτες να τηρούν τις τρέχουσες εισφορές τους ώστε να μην τίθενται ενώπιον της δικαιοσύνης.

Ο Υπουργός Εργασίας κατέληξε λέγοντας ότι το Υπουργείο θα συνεχίσει τον διάλογο με τους βουλευτές και τους κοινωνικούς εταίρους, ώστε η συζήτηση να οδηγήσει σε πρακτικές λύσεις χωρίς να υπονομεύεται η συνέπεια στις εισφορές.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της Επιτροπής είπε ότι η αποτελεσματικότητα των αρμόδιων υπηρεσιών στην είσπραξη αυτών των οφειλών είναι εξαιρετικά σημαντική για τη λειτουργία της καθολικής κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα. Υπενθύμισε ότι τα προηγούμενα χρόνια εφαρμόστηκαν ρυθμίσεις για να μπορέσει η πολιτεία να ανταποκριθεί στις συνθήκες που διαμορφώθηκαν από την οικονομική κρίση και την πανδημία, οι οποίες τώρα αξιολογούνται ως προς την αποτελεσματικότητά τους.

«Έχουμε υπόψη μας τις δυσκολίες που δημιουργούνται και έχουμε συζητήσει με τα μέλη της Επιτροπής για τις διαπιστώσεις τους. Είμαστε πολύ προσεκτικοί στις τοποθετήσεις μας σε ό,τι αφορά οποιαδήποτε διαφοροποίηση της νομοθεσίας σχετικά με την είσπραξη των οφειλών προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων», σημείωσε.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς, τόνισε την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής σε ό,τι αφορά το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τόσο στη λειτουργία του όσο και στη διαχείριση των εισφορών.

Όπως ανέφερε, κανένα σχέδιο ρύθμισης δεν πρέπει να θεωρείται ότι κανονικοποιείται, γιατί κάτι τέτοιο θα έστελνε λάθος μήνυμα. Πρόσθεσε ότι το ΤΚΑ ανήκει στους εργαζόμενους και στους συνταξιούχους και πως οφείλουν όλοι να το προσεγγίζουν με τη δέουσα σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης ανέφερε ότι η πρόταση νόμου που κατέθεσε προβλέπει την αύξηση του ανώτατου αριθμού μηνιαίων δόσεων αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών από 54 σε 100, όταν η οφειλή υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ. Όπως εξήγησε, στόχος είναι να δοθεί «ουσιαστική ανάσα» σε πολίτες και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, προσφέροντας ένα πιο ευέλικτο και ρεαλιστικό πλαίσιο αποπληρωμής. Με τη ρύθμιση αυτή, σημείωσε, ενισχύονται τα έσοδα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποτρέπονται φυλακίσεις και κατασχέσεις, ενώ δίνονται κίνητρα στους εργοδότες να παραμείνουν συνεπείς στις τρέχουσες υποχρεώσεις τους.

Χαιρέτισε τη θετική προσέγγιση του Υπουργού Εργασίας και την πρόθεση της Κυβέρνησης να καταθέσει συνολική και συνταγματικά ορθή πρόταση, εκφράζοντας εμπιστοσύνη τόσο στο Υπουργείο όσο και στη Νομική Υπηρεσία για την επίσπευση των διαδικασιών. Τόνισε, τέλος, την ανάγκη να δοθεί αναβολή σε δικαστικές υποθέσεις οφειλετών μέχρι να κατατεθεί το νέο νομοσχέδιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ