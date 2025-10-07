Η Κύπρος περιλαμβάνεται στις χώρες της ΕΕ όπου οι πολίτες εργάζονται πολλές ώρες σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το β’ τρίμηνο του 2025, καθώς το 16,6% των εργαζομένων ηλικίας 20-64 ετών εργάστηκε πάνω από 45 ώρες την εβδομάδα. Το ποσοστό αυτό κατατάσσει τη χώρα μεταξύ των υψηλότερων στην ΕΕ, όπου ο μέσος όρος ανέρχεται μόνο στο 10,8%.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Κύπρος ακολουθεί την Ελλάδα (20,9%) και προηγείται της Μάλτας (14,6%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (2,5%), τη Λετονία (4,1%) και τη Ρουμανία (5,9%). Τα στοιχεία υπογραμμίζουν τις διαφορές στις εργασιακές συνθήκες μεταξύ των κρατών μελών.

Το 72,3% των εργαζομένων στην ΕΕ εργάζεται μεταξύ 20 και 44 ωρών την εβδομάδα, ενώ η μερική απασχόληση (έως 19 ώρες) είναι πιο διαδεδομένη σε χώρες όπως η Ολλανδία (26,8%) και η Δανία (25,5%).

Τα δεδομένα βασίζονται στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΕ (EU-LFS) και αφορούν το σύνολο των ωρών εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών, τόσο στην κύρια όσο και σε πιθανή δεύτερη απασχόληση.

Πηγή: ΚΥΠΕ