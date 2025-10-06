Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθε σε 7.624 άτομα, αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωση η Στατιστική Υπηρεσία, βασιζόμενη στα στοιχεία, που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας.

Όπως αναφέρεται, με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Σεπτέμβριο 2025 μειώθηκε στα 9.711 άτομα, σε σύγκριση με 10.053 τον προηγούμενο μήνα.

Συμπληρώνεται ότι σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2024 καταγράφηκε μείωση κατά 518 άτομα ή 6,4%, η οποία αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου, των κατασκευών, των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, της μεταποίησης, καθώς και στη μείωση των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας.



