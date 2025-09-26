Η Κύπρος θα ενεργήσει με απόλυτη αμεροληψία και θα προσεγγίσει τις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU) με σαφή κατανόηση των μακροπρόθεσμων και εξελισσόμενων προτεραιοτήτων της ΕΕ, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, μετά τη συνάντησή του την Παρασκευή με την Ευρωπαία Επίτροπο για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, Μαρία-Λουίς Αλμπουκέρκε, στη Λευκωσία.

Στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι η Επίτροπος Αλμπουκέρκε επισκέπτεται την Κύπρο σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συγκυρία, λίγες μόνο ημέρες μετά την ιστορική ομιλία για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων στην τελευταία συνεδρίαση του Eurogroup που πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη.

Πρόσθεσε ότι η επίσκεψή της πραγματοποιείται επίσης τρεις μήνες πριν την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία.

«Ταυτόχρονα, όλοι κατανοούμε τη σημασία της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, ιδίως σε τομείς στρατηγικής σημασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι ζωτικής σημασίας όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων να περιλαμβάνουν μικρές οικονομίες που βασίζονται στις υπηρεσίες και να εστιάζουν στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις», πρόσθεσε.

Στη βάση των παραπάνω, οι δύο αξιωματούχοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν μεμονωμένες πολιτικές της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, δεδομένου ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα κληθεί να προωθήσει τις συστάσεις της κατά τη διάρκεια της επικείμενης προεδρίας, συνέχισε ο Υπουργός Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, σημείωσε, συζήτησαν την ενθάρρυνση της συμμετοχής των ιδιωτών στις κεφαλαιαγορές, την προώθηση της χρηματοοικονομικής παιδείας και της αποταμίευσης μέσω μακροπρόθεσμων επενδύσεων, τη μεταρρύθμιση του πλαισίου τιτλοποίησης προκειμένου να απελευθερωθεί κεφάλαιο που θα διοχετευθεί στην οικονομία, καθώς και τις επικείμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες σχετικά με τις λειτουργίες της αγοράς, τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

«Ως εισερχόμενη προεδρία, θα ήθελα να διαβεβαιώσω την κ. Αλμπουκέρκε ότι η Κύπρος θα ενεργήσει με απόλυτη αμεροληψία, δεσμευμένη να διευκολύνει την επίτευξη συναίνεσης μεταξύ όλων των κρατών μελών, και ότι θα προσεγγίσει τις σχετικές συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με σαφή κατανόηση των μακροπρόθεσμων και εξελισσόμενων προτεραιοτήτων της ΕΕ», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο κ. Κεραυνός ευχαρίστησε την Επίτροπο για την πολύ παραγωγική συζήτηση που είχαν, καθώς και για την υποστήριξη των προσπαθειών της Κυπριακής Δημοκρατίας για μια επιτυχημένη προεδρία.

Από την πλευρά της, η Επίτροπος Αλμπουκέρκε είπε ότι έχει συνεργαστεί με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς στην Κύπρο και εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη «πολύ ενδιαφέρουσα και υποστηρικτική» στάση τους.

Πρόσθεσε ότι είχε την ευκαιρία, πριν έρθει στο υπουργείο, χθες και σήμερα το πρωί, να συναντηθεί με τους περισσότερους από τους σχετικούς φορείς στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, διάφορες αρχές, αλλά και εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, καινοτόμες εταιρείες και συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενώ είχε επίσης την ευκαιρία να μιλήσει με φοιτητές διοίκησης και οικονομικών στη Λευκωσία.

«Είχα την ευκαιρία να έχω αυτές τις διαφορετικές αλληλεπιδράσεις και πιστεύω ότι υπάρχει μια πολύ θετική στάση απέναντι στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Έχω την αίσθηση ότι οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι φορείς κατανοούν τα οφέλη που μπορεί να αποφέρει η δημιουργία ευκαιριών στους ανθρώπους που αποταμιεύουν, να αξιοποιήσουν τα χρήματά τους, και ταυτόχρονα, σε όσους θα συμβάλουν σε μια καλύτερη, υγιέστερη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας και θα υποστηρίξουν την ανταγωνιστικότητά μας, κάτι που είναι σημαντικό για τις ΜμΕ», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι μίλησε επίσης με τους υπεύθυνους των κεφαλαιαγορών, του χρηματιστηρίου και της αγοράς κινητών αξιών.

«Υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να κάνουμε όλοι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτιμώ πραγματικά την υποστήριξη της Κύπρου και της επερχόμενης προεδρίας στην προώθηση ορισμένων από αυτά τα σχετικά θέματα», σημείωσε.

«Πρόκειται για ένα έργο που μπορεί να είναι πολύ θετικό για όλους στην ΕΕ, για κάθε πολίτη, για κάθε εταιρεία, αλλά απαιτεί από όλους μας να προχωρήσουμε προς την ίδια κατεύθυνση, δεν μπορεί να είναι μόνο μια προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω, πρέπει να είναι και μια προσπάθεια από κάτω προς τα πάνω. Όλοι πρέπει να συμβάλουμε στα αποτελέσματα που θέλουμε να επιτύχουμε. Θέλουμε να δούμε τους πολίτες μας να έχουν την ευκαιρία να χτίσουν ένα καλύτερο οικονομικό μέλλον σε μια πιο ανταγωνιστική και ισχυρότερη ευρωπαϊκή οικονομία, να έχουν καλύτερη χρηματοοικονομική παιδεία, να είναι πιο ενεργοί και να έχουν ένα λειτουργικό οικοσύστημα», ανέφερε περαιτέρω.

«Αυτή είναι μια πρόκληση που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αν δράσουμε από κοινού και κατανοήσουμε ότι αν ενώσουμε τους πόρους και τις δυνάμεις μας, είμαστε πραγματικά μεγάλοι και ισχυροί και μπορούμε να ανταγωνιστούμε στην παγκόσμια σφαίρα», κατέληξε η Επίτροπος.

Ερωτηθείς αν αποτέλεσε αντικείμενο της συζήτησης η φορολογική μεταρρύθμιση στην Κυπριακή Δημοκρατία, το ζήτημα της επιστροφής ή όχι των χρημάτων για το τερματικό στο βασιλικό ή ο αγωγός GSI, ο Υπουργός απάντησε πως δεν συζητήθηκε κανένα από τα παραπάνω θέματα καθότι δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτρόπου.

Συμπλήρωσε ότι η συζήτηση ήταν για τα θέματα της Προεδρίας, τα οποία αφορούν την ενοποίηση της ευρωπαϊκής χρηματαγοράς, την ενοποίηση του τραπεζικού συστήματος και θέματα τα οποία αφορούν με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να διοχετεύσουμε ιδιωτικά χρήματα, «αφού όλοι ξέρουμε ότι τα δημόσια χρήματα δεν φτάνουν για όλα τα θέματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, σε παραγωγικές επενδύσεις με τρόπο που ο κάθε πολίτης να νιώθει ασφάλεια, αλλά να του δοθεί και ευκαιρία για να αξιοποιήσει τον καλύτερο δυνατόν τρόπο τις αποταμιεύσεις του».

