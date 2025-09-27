Τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 58 τραυματίστηκαν σε ποδοπάτημα που σημειώθηκε σήμερα σε συγκέντρωση του ηθοποιού-πολιτικού Βιτζέ στο νότιο ινδικό κρατίδιο Ταμίλ Ναντού, τόνισε η εφημερίδα Hindu, επικαλούμενη τον υπουργό Υγείας του κρατιδίου Μα. Σουμπραμανιάν.

Πλήθος κόσμου είχε συρρεύσει για τη συγκέντρωση, που ήταν μέρος της εκστρατείας του Βιτζέ για το πολιτικό του κόμμα, Tamilaga Vettri Kazhagam, σύμφωνα με την Hindu.

Ο Βιτζέ, ο οποίος αναφέρεται μόνο με ένα όνομα, κάνει προεκλογική εκστρατεία ενόψει των κρατιδιακών εκλογών που πρόκειται να διεξαχθούν στις αρχές του επόμενου έτους.

«Το ατυχές περιστατικό κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης στο Καρούρ, στο Ταμίλ Ναντού, είναι βαθύτατα λυπηρό», δήλωσε ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι σε ανάρτηση στο X.

VIDEO | Tamil Nadu: TVK leader Vijay asks cadres to search for missing girl during his campaign in Karur.



(Source: Third Party)



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/w5WhPE5a2A — Press Trust of India (@PTI_News) September 27, 2025

STAMPEDE IN TAMIL NADU during TVK Chief Vijay's Rally: 31 people have died in the stampede and 58 people have been admitted.

Extremely disappointed to hear the news, I don't know why people are so crazy about the leaders in India. From the past few days, I have been monitoring… pic.twitter.com/u368NAZznK — Akashdeep Thind (@thind_akashdeep) September 27, 2025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, CNN.gr