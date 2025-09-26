Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Χάρης Γεωργιάδης αναχωρεί την Παρασκευή για το Κίεβο, σε επίσκεψη που θα πραγματοποιήσουν οι Πρόεδροι των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου.

Ανακοίνωση της Βουλής αναφέρει ότι κατά την επίσκεψη, θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με τον Πρόεδρο του Ουκρανικού Κοινοβουλίου Ruslan Stefanchuk και άλλους κρατικούς αξιωματούχους. Οι Πρόεδροι θα επισκεφθούν επίσης περιοχές που καταστράφηκαν από τον πόλεμο της Ρωσίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ