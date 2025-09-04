Οι εργαζόμενοι στην ΑΗΚ θα συμμετάσχουν Παγκύπρια στην τρίωρη προειδοποιητική παναπεργία που αποφάσισαν οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις με στόχο την επαναφορά και πλήρη ανάκτηση του θεσμού της ΑΤΑ, την Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 11:00 – 14:00.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των συντεχνιών ΕΠΟΠΑΗ, ΣΗΔΗΚΕΚ, ΣΕΠΑΗΚ, ΣΥΒΑΗΚ, κατά το συγκεκριμένο χρόνο θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις σε όλες τις πόλεις και καλούν τα μέλη τους όπως συμμετέχουν μαζικά σε αυτές.

«Όποιες αναγκαίες εξαιρέσεις προσωπικού ή κλάδων θα σας κοινοποιηθούν σε κατοπινό στάδιο», αναφέρουν οι συντεχνίες, στην ανακοίνωση τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ