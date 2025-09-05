Διπλωματική ήττα όσον αφορά την προσέγγιση της Ρωσίας και της Ινδίας από τις ΗΠΑ φαίνεται να αναγνωρίζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social.

«Φαίνεται ότι έχουμε χάσει την Ινδία και τη Ρωσία από την πιο βαθιά, σκοτεινή, Κίνα. Είθε να έχουν ένα μακρύ και ευημερούν μέλλον μαζί!» ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, παραθέτοντας φωτογραφία του Σι Τζινπίνγκ με τον Ναρέντρα Μόντι και τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη σύνοδο κορυφής της Κίνας.

