Οποιαδήποτε δυτική δύναμη στην Ουκρανία θα αποτελεί «θεμιτό στόχο» για τον ρωσικό στρατό, προειδοποίησε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, την επομένη της συνόδου Ευρωπαίων συμμάχων του Κιέβου που ήταν αφιερωμένη στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ενώ επανέλαβε την πρόταση για συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα.

«Αν δυνάμεις, οποιεσδήποτε, βάλουν πόδι εκεί, ιδίως τώρα την ώρα που γίνονται μάχες, εμείς θα θεωρήσουμε ότι αποτελούν θεμιτό στόχο» για τον ρωσικό στρατό, σημείωσε ο Πούτιν σε ομιλία του στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ που διεξάγεται στο Βλαδιβοστόκ, στην Άπω Ανατολή.

Στη σύνοδο κορυφής του «συνασπισμού των προθύμων», που διεξήχθη χθες, Πέμπτη, στο Παρίσι υπό την προεδρία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, 26 χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές, δεσμεύτηκαν για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία μετά τον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένης μιας διεθνούς δύναμης στην ξηρά, στον αέρα ή τη θάλασσα.

«Και αν ληφθούν αποφάσεις για να καταλήξουμε σε ειρήνη, σε μια διαρκή ειρήνη, τότε απλώς δεν βλέπω κανένα νόημα για την παρουσία τους στο έδαφος της Ουκρανίας, τελεία», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «κανένας δεν αμφισβητεί ότι η Ρωσία θα σεβαστεί πλήρως» τις μελλοντικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Οι δηλώσεις αυτές του Πούτιν αντανακλούν το χάσμα ανάμεσα στη θέση της Μόσχας και σε αύτην του Κιέβου και των δυτικών συμμάχων του όσον αφορά τη μορφή μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία υπό οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου των τριάμισι ετών.

Η Ουκρανία επιδιώκει στιβαρή υποστήριξη από τη Δύση για την προστασία της από οποιαδήποτε μελλοντική επίθεση. Η Γαλλία και η Βρετανία, που συμπροεδρεύουν του «συνασπισμού των προθύμων» για την υποστήριξη της Ουκρανίας, έχουν σημειώσει ότι είναι ανοιχτές στην ανάπτυξη στρατιωτών στην Ουκρανία αφού τελειώσει ο πόλεμος, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι η Ουάσινγκτον δεν θα στείλει χερσαίες δυνάμεις, αλλά μπορεί να προσφέρει άλλη υποστήριξη, όπως αεροπορική ισχύ.

Ο Πούτιν σημείωσε εξάλλου σήμερα ότι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να υπάρξουν και για τις δύο χώρες, τη Ρωσία και την Ουκρανία.

«Επαναλαμβάνω βεβαίως ότι η Ρωσία θα εφαρμόσει αυτές τις συμφωνίες. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση κανένας δεν το έχει συζητήσει ακόμη αυτό μαζί μας σε σοβαρό επίπεδο», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ, ο οποίος όταν ανέλαβε προεδρικά καθήκοντα τον Ιανουάριο δεσμεύτηκε να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο στην Ουκρανία, φιλοξένησε συνάντηση κορυφής με τον Πούτιν στην Αλάσκα τον περασμένο μήνα, η οποία ωστόσο δεν έφερε κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ασκεί πιέσεις εδώ και καιρό για μια άμεση συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο για να σημειωθεί πρόοδος για τον τερματισμό του αιματηρότερου πολέμου στην Ευρώπη εδώ και 80 χρόνια.

Ο Πούτιν σημείωσε σήμερα ότι δεν βλέπει να έχει πολύ νόημα η διεξαγωγή μιας τέτοιας συνάντησης, διότι, όπως είπε, «θα είναι πρακτικά αδύνατο να επιτευχθεί συμφωνία με την ουκρανική πλευρά σε σημαντικά ζητήματα».

Ωστόσο επανέλαβε την πρόταση που είχε κάνει νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα να δεχθεί τον Ζελένσκι για συνομιλίες στη Μόσχα.

«Εγώ είπα: Είμαι έτοιμος, παρακαλώ, έλα, οπωσδήποτε θα παρέχουμε συνθήκες εργασίας και ασφάλεια, εγγυημένα 100%.

«Αλλά αν μας πουν: ‘Θέλουμε να σας συναντήσουμε, αλλά πρέπει να πάτε κάπου αλλού για αυτήν τη συνάντηση’, αυτό μου φαίνεται απλώς ένα υπερβολικό αίτημα».

Ο Ζελένσκι, χωρίς να αναφερθεί στην πιθανότητα η Μόσχα να αποτελέσει τόπο συνάντησης, σημείωσε σήμερα: «Είμαστε έτοιμοι για οποιουδήποτε είδους συναντήσεις. Ωστόσο δεν πιστεύουμε ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να τερματίσει τον πόλεμο αυτό. Μπορούμε να μιλήσουμε, αλλά αυτό είναι μόνον λόγια, και κανείς δεν εμπιστεύεται τα λόγια του».

Ο Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο -- η ΕΕ δεν θα πρέπει να εισάγει ενέργεια από τη Ρωσία ακόμη και έπειτα από ειρηνευτική συμφωνία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί σήμερα στην Ουκρανία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο, με κεντρικό θέμα των συνομιλιών τους να είναι η ενέργεια.

Όπως εξήγησε ο αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας Ρόμαν Ανταράκ, ο Ζελένσκι θα ζητήσει από τον Φίτσο σήμερα τη σταδιακή αποδέσμευση της Σλοβακίας από το ρωσικό πετρέλαιο.

Ο Ανταράκ, προσερχόμενος στην άτυπη σύνοδο των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ που διεξάγεται στην Κοπεγχάγη, δήλωσε ότι το Κίεβο έχει να προτείνει λύσεις στη Μπρατισλάβα σχετικά με την ενέργεια.

Από την πλευρά του ο Ευρωπαίος επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν εκτίμησε σήμερα, κατά την άφιξή του στην ίδια σύνοδο, ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει να επιστρέψει στη ρωσική ενέργεια, ακόμη κι αν υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ακόμη κι όταν υπάρξει ειρήνη, άποψή μου είναι ότι ακόμη δεν θα πρέπει να εισάγουμε (από τη Ρωσία). Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να ισχύσει», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters