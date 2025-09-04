Η Κυπριακή Δημοκρατία προβαίνει σε όλα τα διαβήματα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προσπάθειες της Τουρκίας για επέκταση του εποικισμού στα κατεχόμενα, είπε την Πέμπτη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Απαντώντας σε ερώτηση, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των ΜΜΕ, σχετικά με τη νέα προσπάθεια της Τουρκίας για εποικισμό των κατεχομένων, με τη βιτρίνα των κοινωνικών κατοικιών, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι η Κυβέρνηση παρακολουθεί το θέμα διαρκώς, καθώς και "κάθε πληροφορία ή δημοσίευμα που αναφέρεται σε περεταίρω προσπάθειες εποικισμού από πλευράς της κατοχικής Τουρκίας, που ενδεχομένως να συνδέονται και με το ζήτημα του παράνομου σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών και σε καμιά των περιπτώσεων δεν υποβαθμίζεται".

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο παράνομος εποικισμός, "τον οποίο βιώνουμε τα τελευταία 51 χρόνια στην Κυπριακή Δημοκρατία, όπως και ο σφετερισμός των ελληνοκυπριακών περιουσιών, σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί και δεν γίνεται ανεκτός από το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή κοινότητα".

Ως Κυπριακή Δημοκρατία, είπε, "είναι δεδομένο και αυτονόητο ότι προβαίνουμε σε όλα τα διαβήματα, πολλές φορές εκτός των φώτων δημοσιότητας, γιατί αυτό επιβάλλει η ενεργή διπλωματία, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προσπάθειες της κατοχικής Τουρκίας για επέκταση του εποικισμού στις κατεχόμενες μας περιοχές".

Πηγή: ΚΥΠΕ