Το Σίγμα αποκαλύπτει εύρημα που κίνησε υποψίες για ενδεχόμενες μίζες, το οποίο βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Το απόγευμα η EPPO επιβεβαίωσε μεν ότι άρχισε η έρευνα, κρατάει δε κλειστά τα χαρτιά της και μετράει τα λόγια της ως προς το αντικείμενο.

Η EPPO ακολουθεί το δρόμο της μυστικότητας για να μην τεθεί σε κίνδυνο η διερεύνηση. Ούτε το Προεδρικό έγινε κοινωνός του αντικειμένου, αφού η επιστολή που έλαβε χθες ο Νίκος Χριστοδουλίδης περιορίζεται στην ενημέρωση.

Αυτό που λένε έγκυρες πηγές στο Σίγμα, είναι ότι ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται ένα σημαντικό εύρημα που προέκυψε μέσα από το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών και αφορά την πτυχή της πώλησης του έργου από την κυπριακή εταιρεία του euroasia interconnector ΑΔΜΗΕ. Διαφάνηκε ότι στο πλαίσιο της πώλησης, μεταφέρθηκε με τραπεζική εντολή τα 48,8 εκατομμυρίων ευρώ περίπου από τον ΑΔΜΗΕ στην κυπριακή εταιρεία. Δια μαγείας όμως ολόκληρο το εν λόγω ποσό, μετά από λίγες ημέρες επιστράφηκε από την κυπριακή εταιρεία στον ΑΔΜΗΕ. Δεν είναι λογική πράξη αυτή, να πουλάς κάτι και μετά από λίγες μέρες να επιστρέφεις το πόσο. Συνεπώς, μετά από αυτή την ύποπτη διαπίστωση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ξεκινήσει να ακολουθεί το χρήμα. Που πήγαν μετά τα χρήματα; Έμειναν στον ίδιο λογαριασμό ή διασπάστηκε σε άλλους λογαριασμούς και αν ναι, ποιανών;

Την ίδια ώρα έχει μεγάλη σημασία να ρίξουμε φως και στις μελέτες τις οποίες επικαλείται ο Υπουργός Οικονομικών. Ανατρέξαμε στη μελέτη των Κέρτις, του αμερικανικού νομικού οίκου η οποία έγινε για λογαριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόκειται για τη μελέτη νομικής δέουσας επιμέλειας, η οποία είναι γεμάτη με “red flags” σε σχέση με την ενδεχόμενη επενδυτική συμμετοχή της Κύπρου το πρότζεκτ, επειδή αναφέρεται στον κίνδυνο μεγάλης ζημιάς, πολύ μεγαλύτερης από το αρχικό κεφάλαιο των 100 εκατομμυρίων.

Γίνεται λόγος για περιορισμένη κερδοφορία των επενδυτών, εξαιτίας των μονόπλευρα ευνοϊκών όρων για το φορέα υλοποίησης.

Και προσέξτε, η GSI προσεγγίζεται ως εργολάβος, την ώρα που ο ΑΔΜΗΕ θα έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο και ως μέτοχος, και ως ιδιοκτήτης της ηλεκτρικής διασύνδεσης ΑΛΛΑ και ως συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία παραχώρησης.

Πάντως, το περιεχόμενο της μελέτης είναι καθαρό, σε αντίθεση με το θολό τοπίο που δημιουργούν οι μελέτες της εταιρείας Exergia, αφού υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση. Η εταιρεία κατέθεσε την πρώτη μελέτη της για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων η οποία προέβλεπε ζημιές εκατομμυρίων ευρώ. Στην εν λόγω έκθεση παρουσιάζεται ως πιο συμφέρουσα επιλογή η εγκατάσταση μπαταριών στο δίκτυο της Κύπρου.



Ένα χρόνο αργότερα, το καλοκαίρι του 2024 η ίδια εταιρεία έτρεξε μελέτη για λογαριασμό του ΑΔΜΗΕ - αυτή τη φορά σε συνεργασία με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η δεύτερη μελέτη όχι μόνο δεν αναφέρεται σε ζημιά, αλλά προβλέπει οικονομικά οφέλη έως 8 δις σε βάθος εικοσιπενταετίας.

Αναφέρεται δε πως από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του καλωδίου - κάθε νοικοκυριό στην Κύπρο θα εξοικονομήσει κατά μέσο όρο 425 ευρώ!

Διαβάστε επίσης: Ευρ. Εισαγγελία: Επιβεβαιώνει την έρευνα για GSI χωρίς να δίνει λεπτομέρειες